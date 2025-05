Em dia útil, servidor de elite tem hora extra de trabalho com praia e frutos do mar

Para enfrentar, combater e vencer a aguda crise gerencial e financeira todos os esforços são válidos, como vem demonstrando um casal de muita força de vontade, bem remunerado e movido por total dedicação ao serviço público. Talvez pelo fato de serem insuficientes os dias e a carga horária do expediente, a apaixonada dupla foi fazer sua hora extra num lugar dos mais inspiradores para produzir as ideias salvadoras que o povo tanto reclama: a praia.

À beira-mar, motivados pelo clima litorâneo e a algazarra da prole, os operários-padrões vêm dando duro para cumprir suas funções, fazer jus aos polpudos salários e, principalmente, estudar e encontrar soluções para o mar de problemas em que afunda sua cidade. De tão compenetrados com a dura lida trabalhista, os dois sequer se deram conta que agendaram aquelas horas extras para dias úteis, de expediente normal, buscando inspiração no aprazível território litorâneo do Nordeste, saboreando o sol, frutos do mar e outras justas compensações para o trabalho que desempenham.

Ela, uma advogada de fortes ligações políticas, sócia de uma empresa de açucarada atividade e influenciadora de versões informativas oficiais da “dona chefa”. Ele, seu inteligente e dinâmico esposo, figura de eletrônica onipresença no âmbito do poder público e na iniciativa privada, provando que derrama o suor na difícil empreitada de “desafundar” sua gente do abismo em que foi atirada.

Na terça-feira, 29, com publicação em rede social comprovando as terríveis horas que passou na ensolarada região do Samoa Beach Resort, o casal protagonizou mais um momento diferenciado de suas carreiras, como aquele em que comemorou com os mais chegados o decreto da pandemia, saudando com churrasco e bebidas o desprezo com que todos trataram a gripezinha do coronavírus.