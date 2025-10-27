Encontro entre Lula e Trump leva bolsonaristas de MS ao desespero

Enquanto estadistas, os verdadeiros patriotas, como a ministra Simone Tebet e o deputado federal Vander Loubet comemoravam a reunião bem-sucedida entre Lula e Donald Trump na Malásia, o campo bolsonarista de Mato Grosso do Sul se desesperou e escolheu o caminho que os elegeu: o da desinformação digital.

O deputado estadual João Henrique Catan (PL) decidiu usar inteligência artificial para fabricar uma “versão alternativa” do encontro — uma mentira travestida de tecnologia.

Nas redes, a montagem grotesca criada por Catan mostrava Lula ajoelhado diante de Trump, em uma tentativa patética de reescrever a realidade. A imagem falsa circulou em grupos bolsonaristas, reacendendo o velho vício da extrema direita: transformar fatos em ficção, e ficção em discurso político.

Enquanto isso, o mundo real seguia outro roteiro. O ex-presidente dos Estados Unidos elogiou Lula, chamando-o de “vigoroso” e “impressionante”. O diálogo entre os dois líderes abriu espaço para a retomada de negociações comerciais, reduzindo o clima de hostilidade entre as duas maiores economias do continente.

A mentira de Catan serve à sua bolha, mas a realidade se impõe: Lula se afirma o maior dos estadistas à frente do Brasil, na história do país. Foto: Ricardo Stuckert / PR

Do lado do governo, as reações foram de euforia. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, classificou o encontro como “mais um gol da diplomacia brasileira”.

Já a deputada Camila Jara (PT) exaltou a postura do presidente, afirmando que Lula agiu “sem vassalagem, com soberania e inteligência emocional”.

No mesmo sentido, o nome de Lula em MS, deputado federal Vander Loubet, publicou: "Um bom domingo pra quem aposta no diálogo e na diplomacia para resolver os entraves comerciais que surgiram entre Brasil e Estados Unidos! Estamos contigo, presidente @lulaoficial! ".

Nos bastidores, petistas celebravam o que viram como um símbolo de maturidade política: Lula dialogando de igual para igual com um dos nomes mais controversos do cenário internacional.

Já os bolsonaristas, sem argumentos nem fatos, recorreram à velha estratégia do desespero. E agora, com a ajuda da IA, descobriram que a mentira também pode ser automatizada.

Em tempos de inteligência artificial, o problema continua sendo o mesmo de sempre: a burrice do extremista de direita.