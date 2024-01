Etanol é o combustível que apresenta maior variação nos postos em Campo Grande

O valor do litro do etanol em Campo Grande pode apresentar variação de preços de até 18,31%, conforme levantamento realizado pelo Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

Essa foi a maior diferença detectada pela equipe, com valores para pagamento à vista e no débito oscilando entre R$ 2,95 e R$ 3,49. Os dados da pesquisa foram coletados em oito postos da Capital, no dia 12 de janeiro, e listam nove tipos de combustível.

Condutores que abastecem com GNV (Gás Natural Veicular) também podem observar uma variação de 15,04% entre os preços praticados pelos estabelecimentos. Com isso o metro cúbico pode valer de R$ 3,99 a R$ 4,59. Já o Diesel S10 comum oscila 7,16% nas bombas de abastecimento, sendo comercializado entre R$ 5,59 e R$ 5,99.

A pesquisa completa pode ser acessada no site do Procon/MS.

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS

Foto: Bruno Rezende



Fonte: Governo MS