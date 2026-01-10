Ex-marido encontra morta Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho

Heloísa de Carvalho, filha mais velha do escritor e influenciador político de extrema direita Olavo de Carvalho, foi encontrada morta na noite de 4ª feira (7.jan.26) em sua casa, em Atibaia (SP).

Aos 56 anos, Heloísa foi localizada pelo ex-marido, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, e o caso está sob investigação.

"Equipes da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica compareceram no local e lá encontraram o corpo da vítima, já sem vida, ao lado de alguns medicamentos. Inicialmente, a ocorrência foi registrada como suicídio consumado, e as investigações já tiveram início. O corpo dela foi encaminhado para o IML, para a realização do exame necroscópico, e também para verificar se realmente ela havia ou não ingerido alguns medicamentos, e a constatação de eventuais lesões, para verificar o que de fato ocasionou a morte dela", disse o delegado responsável pelo caso, Hermes Jun Nakashima. "Temos conhecimento que, no dia 6 de janeiro agora, a senhora Heloísa acabou sendo socorrida, através do serviço de emergência, para o hospital devido ao consumo de comprimidos com bebida alcoólica", completou o delegado, sugerindo que a tese mais forte é a de suicídio, apesar de outras vias não terem sido descartadas.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que o registro foi feito no plantão da Delegacia de Atibaia e que detalhes da ocorrência serão preservados devido à “natureza do caso”.

O corpo foi encontrado dentro da residência, e equipes da perícia e da Polícia Civil trabalharam no local durante a madrugada.

Em rede social, o irmão de Heloísa anunciou o falecimento e pediu orações, mencionando que, apesar das desavenças familiares, a situação era “muito triste”.

Heloísa era bacharel em Direito e tinha projeção pública por suas posições divergentes das do pai, com críticas frequentes aos posicionamentos políticos dele. Olavo era extremista de direita, e Heloísa, de esquerda.

Ela filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 2021 e deixou a legenda em 2023, após um episódio envolvendo uma agressão dentro do diretório local, conforme relatos da imprensa.

Heloísa também publicou um livro em que relatou conflitos familiares e diferenças ideológicas com Olavo de Carvalho.

Olavo morreu em janeiro de 2022, aos 74 anos, nos Estados Unidos, ironicamente vítima de covid-19, o que ele defendia ser "pavor social" e não uma "pandemia em si".