Ex-prefeito é investigado por farra com diárias do município e Assomasul

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou um inquérito civil para apurar possível irregularidade envolvendo o ex-prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza Júnior. O foco da investigação é o recebimento de diárias custeadas pelo município ao mesmo tempo em que despesas de hospedagem e alimentação teriam sido pagas Assomasul (Associação dos Municípios de MS), da qual ele também era presidente.

A apuração, conduzida pela promotora de Justiça Mariana Sleiman, teve início após denúncia de suposto custeio duplo durante viagens oficiais do então chefe do Executivo municipal. Conforme documentos anexados aos autos, restaurantes e hotéis de Campo Grande e Brasília confirmaram que os gastos foram bancados pela entidade estadual, mas também há registros de que Valdir teria recebido diárias do município para as mesmas datas.

Estabelecimentos citados no procedimento encaminharam notas fiscais, extratos e listas de consumo relacionados ao prefeito. Parte dos documentos comprova que os valores foram pagos pela entidade, enquanto outros apontam pagamentos diretos do investigado apenas para gastos adicionais.

O inquérito também conta com a oitiva de testemunhas e a solicitação de informações complementares a estabelecimentos em Brasília. A promotoria busca verificar se houve vantagem indevida com recursos públicos, o que pode configurar ato de improbidade administrativa.