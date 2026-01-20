Ex-secretário de MS, Humberto de Mello Pereira é nomeado para o governo Lula

O governo do presidente Lula (PT) oficializou, nesta 2ª feira (19.jan.26), a nomeação de Humberto de Mello Pereira para um cargo estratégico em Brasília. Ele assume a Coordenação-Geral de Articulação Federativa para o Abastecimento Alimentar. A nomeação saiu no Diário Oficial da União (DOU). Eis a íntegra.

A função integra a estrutura da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O departamento é responsável, entre outras frentes, pela aquisição e distribuição de alimentos saudáveis em todo o território nacional.

Classificado com o código FCE 1.13, o posto coloca Pereira no centro das negociações entre a União, os estados e os municípios. O objetivo principal é alinhar as políticas públicas de abastecimento para garantir maior eficiência logística.

Antes de assumir o cargo federal, Humberto de Mello Pereira atuou no governo de Mato Grosso do Sul. Ele ocupou a Secretaria Executiva da Agricultura Familiar e Povos Originários durante a gestão do governador Eduardo Riedel.

Sua experiência prévia envolve a formulação de políticas de inclusão produtiva. No estado, seu trabalho foi marcado pelo diálogo com comunidades tradicionais e pelo fomento à sustentabilidade no campo.

Procurado, Humberto comentou que o trabalho em MS servirá de lastro para sua atividade no novo cargo.

“É importante esse trabalho que foi desenvolvido aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente com os povos originários e as comunidades tradicionais, quilombolas. Nós, durante os três anos em que praticamente estivemos à frente da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar e Povos Originários e Comunidades Tradicionais, imprimimos um ritmo de implementação das políticas públicas do Governo Federal que se tornou referência para o país. Nós tivemos aqui o maior PA indígena do Brasil. Implementamos também o fomento rural”, introduziu.

Humberto destacou ainda que, junto com o Ceará, MS foi o estado que mais aplicou recursos do MDS. “E isso trouxe para o MDS uma referência para que agora, a partir dessa experiência aqui, possamos estar ajudando o governo do presidente Lula a implementar e fortalecer essas políticas nos demais estados da federação”, completou.

A coordenação tem papel fundamental na operacionalização de compras públicas, priorizando produtos vindos da agricultura familiar para abastecer programas sociais.