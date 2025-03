Fábio Trad e o julgamento de Bolsonaro: "A democracia prevalecerá"

Para Fábio Trad, ex-presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) e ex-deputado federal, a normalidade democrática do Brasil será preservada, independentemente do que ocorrer com o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Mesmo se o ex-presidente for condenado, Fábio Trad acredita no revigoramento das instituições e, por isso, não vê um ambiente favorável a graves turbulências.

Fábio Trad só adverte para o aprofundamento da polarização política e ideológica em consequência de previsíveis interferências do presidente dos EUA, Donald Trump, e de seu maior agente internacional, o bilionário Elon Musk, nas eleições presidenciais de 2026. Sobre a sucessão, ele se diz bem confiante nas chances de reeleição de Lula, que eleitoralmente só depende da redução dos preços dos alimentos e da melhoria em sua comunicação.

Ao comentar o julgamento no Supremo e as polêmicas criadas pelo bolsonarismo, Fábio Trad é incisivo: “Os advogados de defesa não negam a tentativa de golpe, apenas questionam a autoria. Além disso, ao comparecer pessoalmente ao julgamento, Bolsonaro legitimou o processo”. E completa, com uma indagação: “Se acham que a democracia é um valor que justifica penas baixas, eu discordo, até porque sem democracia o que nos restará?”

MS NOTÍCIAS - O que muda na política e no comportamento dos brasileiros com Bolsonaro réu e em vias de ser condenado?

FÁBIO TRAD - Eleitoralmente, o governo do presidente Lula só depende de dois fatores para a sua reeleição: redução dos preços de bens de consumo de primeira necessidade e melhor comunicação. Se isso ocorrer, e, claro, se ele se sentir disposto e com saúde para mais um mandato, não vejo quem possa impedir a reeleição, mesmo que Bolsonaro esteja solto, preso ou foragido.

MS NOTÍCIAS - O enquadramento penal de Bolsonaro vai causar turbulências graves ou a democracia prevalecerá?

FÁBIO TRAD - Não vejo ambiente para turbulências graves. O enquadramento penal de Bolsonaro é fruto de uma engenhosa investigação da Polícia Federal. Os advogados de defesa não negam a tentativa de golpe, apenas questionam a autoria. Além disso, ao comparecer pessoalmente ao julgamento, Bolsonaro legitimou o processo, admitindo a legalidade das regras do jogo. Portanto, a democracia prevalecerá. Faço, porém, um alerta: creio que tanto Donald Trump (presidente dos EUA) como os plutocratas do governo americano — em especial, Elon Musk — vão interferir no processo eleitoral brasileiro de 2026.

MS NOTÍCIAS - A polarização política e ideológica no país está com os dias contados?

FÁBIO TRAD - É uma incógnita. Fato é que a própria personalidade de Bolsonaro e de Lula contribuem para essa fogueira passional se manter acesa. Mas tenho dúvidas se outros personagens de direita e esquerda vão manter o fogo alto, já que não despertam tantas paixões. Por isso, a médio prazo, a tendência é que haja um arrefecimento, um abrandamento da temperatura política. Imagine, por exemplo, uma disputa entre Haddad e Tarcísio e compare com Lula e Bolsonaro. Por aí, já é possível antever a situação.

MS NOTÍCIAS - Há exageros nas penas atribuídas aos sentenciados do 8 de outubro?

FÁBIO TRAD - O que é uma pena criminal senão a resposta estatal à violação de um bem jurídico? Qual o bem jurídico protegido pelas normas neste caso do 8 de janeiro? É a democracia. Então, se acham que a democracia é um valor que justifica penas baixas, eu discordo, até porque sem democracia o que nos restará?