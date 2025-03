Gaeco pede leilão de caminhonete de luxo do prefeito de Ivinhema

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) entrou com uma ação na Justiça para leiloar a caminhonete de luxo do prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PSDB).

O veículo, uma Dodge RAM Laraime, avaliado em R$ 500 mil, foi apreendido e está guardado no pátio da Polícia Federal em Dourados.

Os promotores Allan Thiago Barbosa Arakaki e Antenor Ferreira de Rezende Neto, responsáveis pela ação, afirmam que o veículo é produto de crime. A intenção é evitar que o bem perca valor devido à exposição ao tempo e ao desgaste.

De acordo com a petição, "O veículo apreendido e objeto desse pedido, DODGE RAM/2500, LARAIME, é de grande valor, e, se encontra mantido sob sol e chuva, o que além de ocasionar depreciação, também torna o ambiente propício para a proliferação de vetores, como o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, doenças que podem gerar microcefalia e Guillain-Barré."

Os promotores defendem que a alienação antecipada é necessária "para preservar o valor econômico do automóvel e para prevenir a proliferação de vetores de doenças no pátio da DPF/DRS/MS – DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM DOURADOS."

Além disso, eles explicam que, caso o prefeito seja condenado, o valor obtido com o leilão será usado para a pena de perdimento do bem, ou para o pagamento de multas e reparação de danos. "De outro lado, no caso de absolvição, os valores serão restituídos ao proprietário, preservando-se o valor atual dos bens", afirmam.

Juliano Ferro, investigado por corrupção, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro, entre outros crimes, comprou a caminhonete por cerca de R$ 500 mil. Na época, o prefeito chegou a se gabar da aquisição.