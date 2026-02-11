Genia/Quaest confirma: Lula vence oposição em todos os cenários nas eleições 2026

O presidente Lula mantém a hegemonia na corrida eleitoral e lidera todas as simulações de segundo turno, aponta a nova pesquisa Genial Quaest.

Divulgado nesta 4ª feira (11.fev.26), o levantamento confirma que o petista supera qualquer adversário testado neste momento.

A vantagem de Lula varia entre cinco e dezenove pontos percentuais, consolidando sua posição à frente dos nomes da oposição.

No principal cenário, contra Flávio Bolsonaro, Lula vence por 43% a 38%, mantendo-se fora da margem de erro.

Embora o senador do PL seja o competidor mais próximo, ele segue atrás do presidente tanto no primeiro quanto no segundo turno.

Nos cenários de primeira etapa, Lula lidera isolado com índices que variam de 35% a 39% das intenções de voto.

Já Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, oscilando entre 29% e 33%, sem conseguir ultrapassar o líder brasileiro.

Contra outros opositores, como Ratinho Jr. e Romeu Zema, a vitória de Lula seria ainda mais elástica, superando dez pontos de frente.

A pesquisa excluiu o governador Tarcísio de Freitas, testando a força de outros nomes da direita contra o atual governo.

Entre os eleitores independentes, grupo decisivo para o pleito, Lula também preserva a liderança com 31% contra 26% de Flávio.

O estudo ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre os dias 5 e 9 de fevereiro, com margem de erro de dois pontos.

Os dados reforçam que, apesar da polarização, o presidente segue como o favorito isolado no atual cenário político.