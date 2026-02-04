Gerson Claro abre ano legislativo com defesa da estabilidade e diálogo entre Poderes

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro, reforçou a importância da parceria entre os Poderes e da estabilidade institucional durante a sessão solene que marcou a abertura do ano legislativo de 2026, realizada nesta terça-feira (2).

Em seu pronunciamento no plenário, Gerson Claro destacou o papel do Parlamento na condução dos debates públicos e na representação da sociedade sul-mato-grossense. Para ele, o início dos trabalhos vai além do rito institucional e simboliza o compromisso permanente da Assembleia com a democracia e o diálogo.

“Iniciamos mais um ano de trabalho com plena consciência da responsabilidade que este Parlamento carrega. Retomar as atividades é reafirmar o compromisso da Casa com a democracia, com o diálogo e com a população que nos confiou essa missão”, afirmou.

O presidente reconheceu que 2026 será um ano desafiador por se tratar de período eleitoral, o que naturalmente amplia o debate público e intensifica a atenção sobre as decisões políticas. Ainda assim, ressaltou a maturidade institucional da Casa para manter o funcionamento regular do Legislativo.

“A democracia se fortalece quando o Parlamento atua com equilíbrio, responsabilidade e foco no interesse público. Esta Casa já demonstrou, ao longo de sua história, capacidade de separar o calendário eleitoral do dever institucional”, destacou.

Gerson Claro também garantiu que o processo eleitoral não comprometerá o andamento das pautas legislativas e reforçou o papel da Assembleia no atual momento de desenvolvimento do Estado.

“Mato Grosso do Sul vive um momento estratégico, consolidando-se como protagonista nacional em áreas importantes do desenvolvimento, e o Parlamento tem participação direta nesse processo”, afirmou.

O deputado ressaltou ainda que o diálogo entre os parlamentares e entre os Poderes é fundamental para assegurar a estabilidade política e institucional. Segundo ele, a capacidade de construir consensos tem sido decisiva para os avanços registrados no Estado.

“A força desta Assembleia está na capacidade de construir consensos sem abrir mão da pluralidade. A democracia se constrói com participação e com instituições que funcionam”, pontuou.

Após a sessão solene, em entrevista coletiva, Gerson Claro voltou a enfatizar a importância da confiança institucional como base para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Para o presidente da ALEMS, o protagonismo do Parlamento se consolidou justamente pela capacidade de manter um ambiente de diálogo permanente entre os Poderes.

“Nossa atuação pode ser resumida em uma palavra: confiança. Foi essa relação institucional que permitiu ao Estado avançar, com segurança, na entrega de políticas públicas e serviços à população. O Parlamento precisa ser protagonista nos debates que resultam em decisões que fazem diferença na vida das pessoas”, afirmou.

O presidente também ressaltou que divergências fazem parte do processo democrático e contribuem para o amadurecimento institucional quando conduzidas com respeito.

“Críticas são naturais e importantes quando dialogam com a realidade. Crescemos quando conseguimos respeitar as diferenças e buscar consensos por meio do diálogo, fortalecendo essa relação de confiança”, completou.

Foto: Divulgação

SENADO

Questionado sobre uma eventual candidatura ao Senado Federal, Gerson Claro afirmou que qualquer definição ocorrerá somente após o dia 2 de abril, prazo final para a mudança de partido. Segundo ele, a decisão será tomada de forma coletiva.

“Não vamos colocar interesses pessoais acima do projeto político da federação União Brasil e Progressistas”, concluiu.