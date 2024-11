Gerson Claro é reconduzido à presidência da Alems por aclamação

A atual Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (Alems) foi reeleita para o biênio 2025/2026. Os deputados Coronel David e Zé Teixeira manifestaram apoio à recondução dos atuais membros: Gerson Claro (presidente), Renato Câmara (1º vice), Zé Teixeira (2º vice), Mara Caseiro (3ª vice), Paulo Corrêa (1º secretário), Pedro Kemp (2º secretário) e Lucas de Lima (3º secretário).

Em nome da Mesa Diretora, Gerson Claro agradeceu o apoio dos parlamentares, ressaltando o compromisso em fortalecer o papel do Legislativo estadual e promover debates em prol da sociedade.

“O parlamento é a casa da democracia, administrada de forma colegiada. Quem ocupa a presidência é apenas um síndico, escolhido pelos outros 23 condôminos", destacou.

Ao se dirigir a Coronel David, Gerson enalteceu a integridade e competência do colega, reforçando o respeito e a admiração pelo seu trabalho no Legislativo estadual. “Vossa excelência é um deputado que exerce com retidão e competência o mandato que o povo lhe outorgou, continuará tendo o nosso respeito e admiração”.