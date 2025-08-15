Gerson Claro e Riedel encerram missão na Ásia e projetam investimentos

A missão internacional que levou representantes de Mato Grosso do Sul à Índia, Japão e Singapura concluiu nesta quinta-feira (14) uma série de compromissos voltados à atração de investimentos e à ampliação de relações comerciais.

A comitiva foi composta por lideranças do setor público e empresarial, incluindo o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, o governador Eduardo Riedel e o presidente da Federação das Indústrias de MS (FIEMS), Sérgio Longen.

Governador Eduardo Riedel faz apresentação à empresários em Singapura. Foto: Fiems

O encerramento da agenda ocorreu em Singapura, com visitas a instituições estratégicas nos campos da inovação, sustentabilidade e comércio internacional.

Entre os encontros, destaque para o Temasek — fundo soberano que administra ativos multibilionários — e a GenZero, plataforma voltada à descarbonização e soluções climáticas. O grupo também visitou a Câmara Latino-Americana em Singapura (LatAmCham), que atua no fortalecimento de relações entre América Latina e Sudeste Asiático.

Para o deputado Gerson Claro, a missão representou um passo importante na promoção da economia de baixo carbono e da competitividade global do estado. “O sentimento é de missão cumprida. Levamos para casa mais responsabilidade e a certeza de que o trabalho focado no resultado, aquele que interessa para a população, é o que estamos fazendo aqui. Apresentamos nosso potencial em energia renovável, etanol e produtos do Pantanal, mostrando que estamos prontos para alimentar o mundo e integrar esse mercado. Nosso compromisso com o futuro do Mato Grosso do Sul sai daqui renovado”, afirmou.

Durante a passagem por Singapura, o governo estadual firmou um acordo de entendimento com a empresa Bracell e estabeleceu contatos com grupos interessados em projetos voltados à segurança alimentar e energias limpas.

A Missão Internacional à Ásia começou em 4 de agosto. Além de Singapura, teve rodada de agendas na Índia e no Japão. Foto: Fiems

O governador Eduardo Riedel ressaltou o potencial do estado em setores estratégicos da nova economia.

“Depois da nossa passagem por Índia, Japão e Singapura, fica claro o potencial de desenvolvimento baseado em segurança alimentar, energias renováveis e sustentabilidade. Aqui em Singapura, por exemplo, assinamos um entendimento com a Bracel e estabelecemos contato com empresas que vão gerar resultados diretos para o Estado. Saímos com o dever cumprido e já planejando as próximas etapas para transformar as oportunidades em realidade”, declarou.

A avaliação do setor industrial também foi positiva.

Com o encerramento da missão, a comitiva retorna ao Brasil trazendo projeções para novos investimentos e oportunidades de cooperação internacional.

A expectativa é que as articulações feitas nos três países resultem em ações concretas nos próximos meses, consolidando Mato Grosso do Sul como destino estratégico para negócios sustentáveis e inovação no agronegócio e na indústria.