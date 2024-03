Gerson propõe pavimentação da MS-483, acesso a Goiás por Paranaiba

O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, propõe que o Governo do Estado inclua no planejamento de obras a pavimentação da MS-483, trecho de 48 quilômetros de acesso ao Estado de Goiás por Paranaiba, que começa na MS-497 e termina na Ponte do Guilhermão.

A estrada "Bento Macedo de Jesus" tem um trânsito intenso de veículos de passeio e caminhões bitrem carregados da cana de açúcar cultivada na região. A produção abastece a usina de álcool Coruripe instalada no município mineiro de Carneirinho, localizado a 57 km de Paranaíba. É também a alternativa viária para quem vem de Cassilândia e Aparecida do Taboado pela BR-158 com destino a Goiás . " Este movimento traz como consequência o maior risco de acidentes ,alguns com mortes", observa o presidente da ALEMS.





Gerson lembra que em Paranaíba está em implantação uma usina de álcool e o município está na zona de influência da fábrica de celulose da Arauco, um investimento de R$ 15 milhões, empreendimentos com grande potencial gerador de tráfego .