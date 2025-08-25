Governo de MS investe em pavimentação e melhorias em Coxim

A cidade de Coxim, no norte de Mato Grosso do Sul, tem mais de 130 anos de ricas histórias, como a passagem de desbravadores brasileiros e estrangeiros pela região. O município também ostenta o título de “capital do peixe”, pela abundância de cardumes nos rios Taquari e Coxim, e guarda o famoso pé de cedro que inspirou uma música símbolo da cidade.

Agora, esse patrimônio cultural do Estado se prepara para ganhar um novo capítulo com investimentos em infraestrutura. O governo estadual anunciou a execução de adequações e melhorias na rua 11 de Abril, com orçamento estimado em R$ 1,28 milhão. A obra, a cargo da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), tem prazo de 180 dias para ser concluída. O contrato foi firmado após a homologação da concorrência nº 012/2025.

“Investir na infraestrutura da cidade é também preservar sua identidade e garantir qualidade de vida para quem vive aqui. Essa obra é parte de um esforço permanente para preparar o município para os próximos anos”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Guilherme Alcântara.

O projeto prevê a implantação de 2.274,33 metros quadrados de pavimento, impactando diretamente a mobilidade urbana. A intervenção vai ligar os bairros à área central da cidade. Hoje, 46% das ruas da cidade ainda não são asfaltadas, o que torna a pavimentação e adequação viária uma das principais demandas da população.

Morador de Coxim há 30 anos, o gerente de transporte da saúde Paulo Dourado, 52 anos, diz que o investimento tem mudado o perfil da região. “Essa obra está valorizando o município e encurtando distancias. No meu caso, vi o valor do meu imóvel triplicar desde o início dos trabalhos. Só posso agradecer”, relatou.

A expectativa dos moradores é que a obra seja um passo importante impulsionar o desenvolvimento econômico e social de Coxim, reforçando seu papel histórico e estratégico no norte do Estado.