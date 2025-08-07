MS Notícias

07 de agosto de 2025
ECONOMIA

Governo de MS mira 'manter investimentos, sem aumentar impostos' com novo decreto

Documento foi assinado pelo governador Eduardo Riedel e por todos os secretários estaduais

Secretário Rodrigo Perez. Foto: Saul SchrammSecretário Rodrigo Perez. Foto: Saul Schramm
O Governo de Mato Grosso do Sul publicou um decreto para racionalizar, reprogramar e controlar os gastos públicos em todas as esferas da administração estadual.

A medida, oficializada na 3ª feira (5.ago.25), e segundo a gestão, busca garantir o equilíbrio fiscal e a manutenção da capacidade de investimento do Estado.

O documento foi assinado pelo governador Eduardo Riedel e por todos os secretários estaduais, em um ato que simboliza a unidade da gestão, segundo o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez.

A determinação é válida para todas as secretarias, autarquias e demais órgãos vinculados ao Poder Executivo.

As pastas têm agora um prazo de 10 dias, a contar da publicação, para apresentar seus planos individuais de reprogramação de despesas.

"Com isso queremos manter a capacidade de investimento do Estado, que é uma contrapartida que o investidor privado quer para investir em Mato Grosso do Sul, gerando emprego, renda e oportunidades", destaca o secretário Rodrigo Perez.

Segundo ele, a medida representa um "olhar para dentro do Governo", com o objetivo de reavaliar o que é essencial no momento.

"Estamos identificando o que é de fato prioridade nesse momento, e deixando para outro momento algumas ações e aquisições que nesse agora não são prioritárias. Reitero que nosso foco é manter a capacidade de investimento e austeridade fiscal", frisa Perez.

