Governo de MS propõe R$ 950 milhões em investimentos municipais

O Governo de Mato Grosso do Sul pretende investir até R$ 950 milhões em projetos estruturais voltados aos municípios. O objetivo é fortalecer a capacidade de investimento público, garantir a continuidade de obras essenciais e estimular a geração de empregos e renda nas 79 cidades do Estado.

A proposta, que já está na Assembleia Legislativa (ALEMS), deve ser votada ainda neste ano. O financiamento tem avaliação positiva do Tesouro Nacional, o que permite taxas de juros mais baixas e prazos alongados.

“O financiamento é destinado a investimentos nos municípios, e temos um espaço fiscal em 2025 avalizado pelo Tesouro. Isso reduz significativamente a taxa de juros”, explicou o governador Eduardo Riedel.

Segundo ele, o custo do crédito será de 1,6% ao ano, com carência de um ano e prazo de 17 anos para pagamento.

Riedel destacou que o recurso será aplicado em projetos já contemplados pelos programas MS Ativo 1 e 2, que somam mais de R$ 1,1 bilhão em obras concluídas e em execução em todo o Estado. “Queremos aproveitar essa oportunidade fiscal para realizar exclusivamente investimentos necessários aos municípios”, reforçou.

MOTOR DO CRESCIMENTO

Para o governo, manter o ritmo de investimento é fundamental para preservar o ambiente favorável aos negócios e estimular a economia local. A expectativa é que os aportes resultem na ampliação da infraestrutura urbana e melhorias diretas nos serviços municipais, criando condições para novas frentes de desenvolvimento.

A iniciativa foi discutida em reunião entre Riedel, o presidente da Alems, Gerson Claro, e representantes do Executivo e da Assomasul (Associação dos Municípios de MS). Também participaram o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, e o presidente da Assomasul, Thales Tomazelli.

RESPONSABILIDADE FISCAL

O encontro reforçou a importância da cooperação entre os poderes Executivo e Legislativo para garantir que as ações do Estado estejam alinhadas às necessidades municipais.

“É essencial mantermos esse diálogo constante com a Assembleia para garantir convergência de propósito. O importante é que todos trabalhem com um interesse comum: o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, afirmou o governador.

Riedel também agradeceu o apoio do Legislativo. “As soluções para a sociedade são construídas em parceria. A Alems tem papel fundamental ao autorizar e viabilizar o arcabouço legal que permite ao Estado avançar na geração de prosperidade, emprego e renda.”

CONTROLE DE GASTOS

Durante a reunião, os representantes discutiram ainda o balanço das ações de 2025 e o planejamento para o próximo ciclo. O governador reforçou que a austeridade fiscal continua sendo uma prioridade da gestão.

“As restrições fiscais fazem parte de qualquer ciclo. Nosso papel é preservar o equilíbrio financeiro e garantir a capacidade de investimento”, afirmou Riedel.

Segundo ele, o controle de despesas é uma medida estratégica para proteger a competitividade do Estado. “O investimento público é o que atrai empresas e impulsiona o desenvolvimento regional. Por isso, cortamos o que não é essencial para manter a saúde fiscal e o crescimento sustentável”, concluiu.