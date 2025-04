Governo Lula investe R$ 2,4 mihões em 7 viaturas ao Samu de Campo Grande

Nesta sexta-feira (25), Campo Grande recebeu 7 novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), em cerimônia realizada no pátio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). As viaturas foram adquiridas com recursos do Governo Federal, via Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), totalizando mais de R$ 2,4 milhões em investimentos.



O vereador Landmark Rios participou da entrega e destacou a importância dos investimentos em saúde pública. “Investimento em saúde é investimento que salva vidas! Num momento de dor e emergência, é o Samu que chega primeiro. E quem ganha com isso é o morador que precisa de socorro com dignidade”, afirmou. Ele também parabenizou os profissionais do Samu pelos 20 anos de atuação e reforçou seu compromisso com o fortalecimento do SUS.



O parlamentar também enalteceu a atuação do deputado federal Vander Loubet, que articulou junto à bancada federal a conquista de 13 novas viaturas para Campo Grande – sendo 7 entregues agora e 6 já entregues em dezembro de 2024. “A força da bancada foi fundamental para garantir esses investimentos. São R$ 870 milhões previstos para o Samu em todo o Brasil até 2026”, lembrou Vander.



A prefeita Adriane Lopes enfatizou que a nova frota chega para resolver um problema crônico. “Nossa frota do Samu estava defasada, mais nas oficinas do que nas ruas atendendo a população. A população não quer saber de partido, quer atendimento de qualidade, e é isso que estamos priorizando”, afirmou.



A coordenadora Regional do Samu Campo Grande, Isabela Mendonça, também ressaltou a importância da renovação da frota. “Essas ambulâncias não só melhoram o atendimento a quem precisa, como também dão melhores condições de trabalho aos nossos servidores. Isso não tem preço”, disse.



As novas viaturas, sendo 6 ambulâncias de Suporte Básico e 1 de Suporte Avançado, vão reforçar a estrutura do serviço que atende, em média, 240 mil pessoas por ano em Campo Grande e em 11 municípios vizinhos. Desde sua criação, há cerca de 20 anos, o Samu da capital já realizou mais de 8 milhões de atendimentos.