Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para motorista do SAMU

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão (Seges) e da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), está convocando três candidatos aprovados no processo seletivo para contratação de motorista de veículos pesados (condutor de ambulância), para atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A publicação foi feita na edição desta segunda-feira (18), do Diário Oficial do município (Diogrande).

Conforme o Edital, o convocado deve comparecer no dia 19 de dezembro, às 09h, na Secretaria Municipal de Gestão (Gemol/Seges), localizada na Avenida Afonso Pena, 3.297 Centro. O período de contratação é por um ano e a carga horária é de 12h/36h.

Os profissionais condutores são responsáveis por transportar a equipe de socorro até uma ocorrência e por auxiliar durante a assistência, além de conduzir a ambulância nos casos em que a vítima necessite de um atendimento hospitalar.

Para ser socorrista do Samu 192, é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na "categoria D" e pelo menos seis meses de experiência na função. Além de dirigir o veículo, o trabalhador pode ser encarregado de ações básicas no suporte à vida, como reanimação cardiorrespiratória e imobilização. Daí ser necessário curso de Direção Defensiva e de Atendimento Pré-Hospitalar (APH).

O edital de convocação pode ser conferido na edição nº 7.317 do Diogrande, disponível no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS