Instituto promove seminário online sobre Direitos Autorais para Jornalistas

O Instituto Tornavoz realiza em setembro o seminário online e gratuito Direitos Autorais para Jornalistas.

O evento ocorre nos dias 10 e 17 de setembro, sempre das 18h às 19h30, com transmissão pela internet.

A iniciativa tem apoio da Google News Initiative e parceria de entidades jornalísticas.

O objetivo é orientar profissionais sobre como proteger seu conteúdo e evitar infrações legais.

O encontro é voltado a jornalistas, estudantes e comunicadores de todas as áreas.

As inscrições são gratuitas e vão até 9 de setembro, com certificado para quem participar dos dois dias.

No dia 10, o tema será como proteger o próprio trabalho jornalístico na prática.

A palestrante será Paula Menezes, advogada especializada em direitos autorais e propriedade intelectual.

A mediação será da jornalista Sanara Santos, diretora do Laboratório de Comunicação da Énois.

No segundo encontro, em 17 de setembro, o foco será evitar violações de direitos de terceiros.

As advogadas Taís Gasparian e Carina Lima abordarão casos comuns no jornalismo e no digital.

Sanara Santos também será mediadora do segundo dia de evento.

A programação une teoria e aplicação direta para o dia a dia da imprensa.

Interessados podem se inscrever pelo link: formulário de inscrição