IPCA-15 desacelera em março

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), uma previsão da inflação oficial, apresentou uma desaceleração em março, registrando 0,36%, menos da metade do índice de fevereiro (0,78%). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os maiores aumentos foram nos preços dos alimentos e da gasolina.



Comparado a março de 2023, o índice de 0,36% é menor que os 0,69% registrados naquele período. Nos últimos 12 meses, o IPCA-15 acumula alta de 4,14%, abaixo dos 4,49% do ano anterior. Cinco dos novos grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE registraram aumento em março, com destaque para alimentação e bebidas, que subiram 0,91%.



Os alimentos em domicílio aumentaram 1,04% em março, com altas pontuações em cebola (16,64%), ovo de galinha (6,24%), frutas (5,81%) e leite longa vida (3,66% ). Por outro lado, batata inglesa (-9,87%), cenoura (-6,10%) e óleo de soja (-3,19%) tiveram queda de preços. Os transportes tiveram aumento de 0,43%, principalmente devido à gasolina, com 2,39% de aumento, sendo o maior impacto na inflação, correspondendo a 0,12 ponto percentual do índice.



Outros combustíveis tiveram variações, com alta no etanol (4,27%) e quedas no gás veicular (-2,07%) e óleo diesel (-0,15%). As passagens aéreas, com queda de 9,08% em março, foram o item que mais contribuiu individualmente para conter a inflação. Habitação (0,19%), saúde e cuidados pessoais (0,61%) e educação (0,14%) registraram aumentos, enquanto artigos de residência (-0,58%), vestuário (-0,22%), despesas pessoais (-0,07%) e comunicação (0,04%) tiveram quedas.



Em Belém, os preços aumentaram quase o dobro da média nacional, atingindo 0,74%, impulsionados pelos aumentos na gasolina (1,96%) e açaí (18,87%). O resultado final da inflação oficial de março (IPCA) será divulgado em 10 de abril.