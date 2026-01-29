MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
29 de janeiro de 2026
Campo Grande 24ºC

CASTELO DE CARTAS

Irmãos Zahran são alvos da polícia por fraudes milionárias

Eles vendiam empresas de fachada prometendo lucros exorbitantes, diz investigador

À direita da imagem, Gabriel Zharan Georges, que foi levado para a delegacia. O irmão dele, Camilo (à esquerda da imagem), é considerado foragido. Foto: Arquivo | Redes sociaisÀ direita da imagem, Gabriel Zharan Georges, que foi levado para a delegacia. O irmão dele, Camilo (à esquerda da imagem), é considerado foragido. Foto: Arquivo | Redes sociais
A- A+

A Polícia Civil deflagrou, nesta 4ª feira (28.jan.26), a 2ª fase da Operação Castelo de Cartas.

Conforme apurado, a primeira fase ocorreu em dezembro de 2025. A íntegra.

A ação visa desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras.

Os mandados foram cumpridos em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

Dois irmãos, pertencentes a uma família tradicional do setor de energia e comunicação, são os alvos principais.

Gabriel Gandi Zahran Georges foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.

Seu irmão, Camilo Gandi Zahran Georges, possui mandado de prisão e é considerado foragido.

Agentes realizaram buscas no condomínio de luxo Green Life, na região da Vila Margarida.

Segundo a investigação, a dupla utilizava o prestígio familiar para atrair investidores.

PRESTÍGIO FAMILIAR

Os suspeitos são filhos de Gandi Jamil Georges, ex-deputado federal e ex-candidato ao Governo de MS, além de herdeiros do Grupo Zahran, que comanda a TV Morena e a empresa Copagaz.

Gandi foi deputado federal constituinte em 1987 e deputado estadual por dois mandatos, de 1982-87.

Ele também foi candidato a governador de Mato Grosso do Sul pelo PDT em 1990, quando ficou em 2º lugar com 30,9% dos votos (217.289).

O QUE SUSTENTA A INVESTIGAÇÃO

O delegado Fernando Tedde, do DEIC de São José do Rio Preto (SP), coordena o caso. 

O inquérito teve início em abril de 2025, após denúncias de vítimas no interior paulista.

Tedde afirmou que os irmãos vendiam empresas de fachada prometendo lucros exorbitantes.

A apuração indica que as vítimas eram induzidas ao erro pela promessa de alto retorno.

A polícia sustenta que eles criaram um cenário falso de investimentos para movimentar capital ilícito.

Gabriel exibia uma rotina de luxo e viagens em redes sociais, enquanto Camilo mantinha perfil discreto.

RELAÇÃO COM EMPRESAS DA FAMÍLIA

Embora recebam dividendos do grupo familiar, os irmãos não participam da administração das empresas legítimas.

O QUE FOI CAPTURADO

Durante as diligências, foram apreendidos dez veículos de alto padrão.

A lista inclui marcas como BMW, Mercedes-Benz, Audi, Toyota e Jeep.

Também foram recolhidas joias e bens avaliados em mais de R$ 1,75 milhão.

Quatro armas de fogo municiadas foram encontradas pelos agentes durante as buscas.

Uma pessoa, sem identidade revelada, foi presa em flagrante por porte ilegal de arma.

SALDO A FRAUDE

Os prejuízos relatados pelos investidores lesados somam cifras milionárias.

A polícia investiga crimes de estelionato comum e fraude eletrônica digital.

Não há, até o momento, uma estimativa oficial do montante total arrecadado pelo golpe.

As investigações prosseguem para identificar outros possíveis integrantes do esquema.

O QUE DIZEM OS ACUSADOS

A defesa dos citados não havia se manifestado até o fechamento desta matéria.

 

Tags: Camilo Gandi Zahran Georges, Campo Grande, capital de Mato Grosso do, DEIC de São José do, fraudes financeiras, Gabriel Gandi Zahran Georges, herdeiros do Grupo Zahran, Operação Castelo de Cartas, organização criminosa, Polícia Civil
Reportar Erro
MS Noticias no Google News