Irmãos Zahran são alvos da polícia por fraudes milionárias

A Polícia Civil deflagrou, nesta 4ª feira (28.jan.26), a 2ª fase da Operação Castelo de Cartas.

Conforme apurado, a primeira fase ocorreu em dezembro de 2025. A íntegra.

A ação visa desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras.

Os mandados foram cumpridos em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

Dois irmãos, pertencentes a uma família tradicional do setor de energia e comunicação, são os alvos principais.

Gabriel Gandi Zahran Georges foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.

Seu irmão, Camilo Gandi Zahran Georges, possui mandado de prisão e é considerado foragido.

Agentes realizaram buscas no condomínio de luxo Green Life, na região da Vila Margarida.

Segundo a investigação, a dupla utilizava o prestígio familiar para atrair investidores.

PRESTÍGIO FAMILIAR

Os suspeitos são filhos de Gandi Jamil Georges, ex-deputado federal e ex-candidato ao Governo de MS, além de herdeiros do Grupo Zahran, que comanda a TV Morena e a empresa Copagaz.

Gandi foi deputado federal constituinte em 1987 e deputado estadual por dois mandatos, de 1982-87.

Ele também foi candidato a governador de Mato Grosso do Sul pelo PDT em 1990, quando ficou em 2º lugar com 30,9% dos votos (217.289).

O QUE SUSTENTA A INVESTIGAÇÃO

O delegado Fernando Tedde, do DEIC de São José do Rio Preto (SP), coordena o caso.

O inquérito teve início em abril de 2025, após denúncias de vítimas no interior paulista.

Tedde afirmou que os irmãos vendiam empresas de fachada prometendo lucros exorbitantes.

A apuração indica que as vítimas eram induzidas ao erro pela promessa de alto retorno.

A polícia sustenta que eles criaram um cenário falso de investimentos para movimentar capital ilícito.

Gabriel exibia uma rotina de luxo e viagens em redes sociais, enquanto Camilo mantinha perfil discreto.

RELAÇÃO COM EMPRESAS DA FAMÍLIA

Embora recebam dividendos do grupo familiar, os irmãos não participam da administração das empresas legítimas.

O QUE FOI CAPTURADO

Durante as diligências, foram apreendidos dez veículos de alto padrão.

A lista inclui marcas como BMW, Mercedes-Benz, Audi, Toyota e Jeep.

Também foram recolhidas joias e bens avaliados em mais de R$ 1,75 milhão.

Quatro armas de fogo municiadas foram encontradas pelos agentes durante as buscas.

Uma pessoa, sem identidade revelada, foi presa em flagrante por porte ilegal de arma.

SALDO A FRAUDE

Os prejuízos relatados pelos investidores lesados somam cifras milionárias.

A polícia investiga crimes de estelionato comum e fraude eletrônica digital.

Não há, até o momento, uma estimativa oficial do montante total arrecadado pelo golpe.

As investigações prosseguem para identificar outros possíveis integrantes do esquema.

O QUE DIZEM OS ACUSADOS

A defesa dos citados não havia se manifestado até o fechamento desta matéria.