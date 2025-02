Jean Ferreira cumpre agenda em Brasília para garantir recursos a Campo Grande

O vereador Jean Ferreira (PT) esteve em Brasília entre terça-feira (11) e sexta-feira (14) para uma série de compromissos, que visam captar recursos e viabilizar projetos para Campo Grande junto à bancada de Mato Grosso do Sul e ao governo federal. Durante a agenda, o parlamentar visitou gabinetes de deputados e senadores, participou de um evento voltado para prefeitos e vereadores e se reuniu com técnicos de diversos ministérios para discutir programas e esclarecer dúvidas.

Entre os parlamentares visitados, estão os deputados federais Geraldo Resende (PSDB), Vander Loubet (PT), Camila Jara (PT), Dagoberto Nogueira (PSDB) e Beto Pereira (PSDB), além dos senadores Soraya Thronicke (PODE) e Nelsinho Trad (PSD). "Essas conversas foram importantes para alinhar pautas e buscar apoio para projetos que beneficiem Campo Grande", destacou o vereador.

Durante dois dias, Jean participou de um evento voltado para prefeitos e gestores municipais, onde teve a oportunidade de dialogar com técnicos de diversos ministérios, como Cultura, Justiça e Segurança Pública, Educação, Saúde, Esporte e Meio Ambiente. "A interação com os técnicos foi o ponto alto, pois pudemos entender melhor os programas disponíveis e como eles podem ser aplicados em nossa cidade, especialmente nas áreas prioritárias para o nosso mandato", afirmou.

No estande da Casa Civil, o vereador recebeu um relatório detalhado sobre os recursos destinados a Campo Grande pelo Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Segundo o documento, o município foi contemplado com mais de R$ 724 milhões em investimentos. "Esses recursos são fundamentais para o desenvolvimento da cidade, e agora nosso trabalho é acompanhar a execução e garantir que cheguem à população", explicou.

A agenda incluiu ainda uma reunião na Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). No FNDE, o vereador buscou informações sobre o andamento das obras de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e de duas escolas que estão paralisadas, além de discutir a previsão para novas unidades educacionais. "Precisamos garantir a conclusão das obras já iniciadas e planejar novas unidades para atender à demanda crescente por vagas na educação", pontuou.

Vereador foi a Brasília captar recursos para a Capital sul-mato-grossense | Foto: Divulgação

O vereador também teve encontros com a bancada petista para alinhar a atuação parlamentar municipal com a agenda nacional do partido. Jean Ferreira teve reuniões com a presidenta nacional da legenda, deputada federal Gleisi Hoffmann, com o atual líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, e com a primeira-dama Janja Lula da Silva, além de encontros com parlamentares da base aliada como Duda Salabert do PDT, Orlando Silva do PCdoB e Guilherme Boulos, do Psol.

Jean ressalta que o alinhamento com Brasília é de extrema importância para garantir o desenvolvimento local. "Essa agenda foi produtiva e essencial para alinharmos as prioridades do nosso mandato com as oportunidades oferecidas pelo governo federal", concluiu. A expectativa é que essas articulações possam garantir a liberação de recursos e o avanço de projetos estratégicos para o município.