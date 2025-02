Jean Ferreira é o novo líder do PT na Câmara de Campo Grande

A bancada petista de Campo Grande e o Diretório Municipal do partido definiram o nome de Jean Ferreira como líder do PT na Câmara de Vereadores. O anúncio foi feito neste sábado (8), em reunião entre os mandatos na Associação Campo-Grandense de Professores (ACP).

O nome de Jean já era ventilado como o então futuro líder da bancada do PT desde o início do ano legislativo. Durante a reunião, também foi anunciado que a legenda fará rodízios de liderança ao longo dos mandatos e que a vereadora Luiza Ribeiro ocupará a função de segunda-secretária da Mesa Diretora na Casa de Leis.

O vereador afirmou seu compromisso de colaborar com os colegas de legenda e de retomar o papel do PT como protagonista na política municipal. “Agradeço a confiança e tenho certeza de que vamos trabalhar juntos para fortalecer nossa atuação enquanto bancada”, declarou Jean, que está em seu primeiro mandato no Legislativo da Capital e, com 26 anos, é o caçula da Câmara.

O PT conta com três vereadores em Campo Grande. Além de Jean, também compõem o quadro os parlamentares Luiza Ribeiro e Landmark Rios. Em sua conta no Instagram, Landmark destacou a “vivência e compromisso com a periferia” do colega de legenda. “Seguimos firmes na construção de uma cidade mais justa e igualitária”, concluiu o parlamentar.