NEPOTISMO

Juiz condena ex-prefeito de Corumbá por nepotismo e aplica multas

Marcelo Iunes nomeou irmão e concunhado para cargos com salários de até R$ 17 mil

Esse é Marcelo Iunes. Esse é Marcelo Iunes.  - Reprodução/Divulgação
O ex-prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, foi condenado por ato de improbidade administrativa devido à prática de nepotismo. A decisão é do juiz Alan Robson de Souza Gonçalves, da 3ª Vara Cível do município.

Conforme a sentença, Iunes terá que pagar multa civil equivalente a cinco vezes o valor do seu salário mensal entre março e dezembro de 2019, com acréscimos de juros e correção monetária.

Além disso, ficará proibido de firmar contratos com o poder público ou receber benefícios fiscais por dois anos, após o trânsito em julgado.

O caso envolve a nomeação de Eduardo Aguilar Iunes, irmão do então prefeito, para atuar como presidente da Junta Administrativa/Interventora da Associação Beneficente de Corumbá, com salário de R$ 17,6 mil.

A Justiça declarou nula a nomeação desde a origem e manteve a exoneração já feita em 2020, após decisão liminar.

Outro nome envolvido é Eduardo Alencar Batista, nomeado assessor-executivo na Secretaria de Educação.

Ele é concunhado de Iunes, por ser companheiro da irmã da primeira-dama. Seu salário bruto era de R$ 6,3 mil. A exoneração dele também foi mantida.

 

