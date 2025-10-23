Secretários bolsonaristas de Itaporã e Corumbá são alvos de operação por corrupção

O advogado Nilson dos Santos Pedroso, atual secretário municipal de Governo e Gestão Estratégica de Corumbá, foi preso nesta 5ª feira (23.out.25) durante a Operação Fake Cloud, deflagrada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A íntegra.

A ação investiga um esquema de fraudes em contratações públicas no município de Itaporã (MS), onde Pedroso ocupou o cargo de gerente municipal de aquisições governamentais — função equivalente a diretor de compras — durante a gestão do ex-prefeito Marcos Pacco, entre 2016 e 2024.

Segundo apuração, ele foi detido em sua residência, em Corumbá.

A operação, deflagrada nesta manhã de 23 de outubro, pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), cumpriu três mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão em Campo Grande, Corumbá e Itaporã. As ações contaram com apoio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

ALVOS NA CAPITAL

Em Campo Grande, um homem identificado apenas como Jorge também foi preso e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol. Ainda não há confirmação se havia mandado de prisão contra ele ou se foi detido em flagrante durante as buscas.

ALVOS EM ITAPORÃ

Paulo Henrique, extremista de direita, é um dos alvos da operação do do Gecoc contra corrupção. Foto: Reprodução | Facebook @Paulo Henrique Souza

Em Itaporã, um dos alvos foi o ex-secretário de Finanças Paulo Henrique Souza, integrante da antiga administração municipal. Até o momento, não há confirmação oficial sobre sua prisão.

COMO O GRUPO AGIA?

De acordo com o MPMS, as investigações apontam a existência de um grupo estruturado que teria fraudado processos de contratação por dispensa de licitação desde 2022. O esquema envolvia licenças de sistemas de backup em nuvem para a Prefeitura de Itaporã.

Conforme o órgão, empresários e agentes públicos combinavam previamente os editais para restringir a concorrência e favorecer empresas específicas, em troca de vantagens indevidas. Os suspeitos poderão responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, além de fraude em contratações públicas.

REINCIDENTE

Nilson Pedroso e a ex-equipe de Marcos Pacco, são alinhados ao bolsonarismo. Nesta imagem, estão felizes ao lado de Flávio Bolsonaro. Foto: Reprodução - Instagram @nilsonpedrosoms

Nilson Pedroso já havia sido citado na Operação Turn Off, deflagrada em dezembro de 2023, que investigou supostas fraudes em licitações em Itaporã, Rochedo e Corguinho. À época, o MP apontou conversas entre Pedroso e o empresário Lucas de Andrade Coutinho sobre possíveis pagamentos de propina.

O QUE DISSE A PREFEITURA DE CORUMBÁ?

A Prefeitura de Corumbá, chefiada pelo Dr. Gabriel (PSB) informou ter tomado conhecimento da prisão do secretário e afirmou que os fatos investigados não têm relação com a administração municipal. O município destacou que acompanha o caso observando o princípio da presunção de inocência e reafirmou compromisso com a legalidade, transparência e moralidade no serviço público.

A Prefeitura também declarou que novas informações serão divulgadas caso ocorram desdobramentos oficiais no processo.

O QUE DISSE A PREFEITURA DE ITAPORÃ

A atual administração, sob a gestão do Prefeito Tiago Carbonaro (PP), partido de Tereza Cristina, que assumiu em 1º de janeiro de 2025, alegou não possuir qualquer vínculo, envolvimento ou responsabilidade sobre os contratos, atos ou decisões mencionados na investigação. De acordo com a prefeitura de Itaporã: "Todos os fatos apurados antecedem completamente o atual mandato e não guardam qualquer relação com a presente gestão".