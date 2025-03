Como parte das celebrações pelo Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Campo Grande realizou nesta 4ª feira (12.mar.25) a Sessão Solene de Outorga da Medalha Legislativa Celina Martins Jallad, no Plenário Oliva Enciso. A cerimônia, que reuniu parlamentares, autoridades e a comunidade, homenageou 56 mulheres que se destacam pela atuação em diversas áreas da sociedade. O vereador Landmark Rios foi um dos responsáveis pelas indicações, reconhecendo duas lideranças sindicais que simbolizam a força e o compromisso das mulheres no serviço público e nos movimentos sociais.

As homenageadas pelo mandato de Landmark foram Márcia Valéria Ribas Pissurno, servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT24) e dirigente sindical da Fenajufe (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Mato Grosso do Sul), e Leda Regina Monteiro Perdomo, engenheira agrônoma e presidente do Sinterpa, sindicato dos trabalhadores da Agraer e Semadesc. Ambas possuem trajetórias marcadas pela defesa dos direitos dos trabalhadores e pela promoção da participação feminina em espaços de decisão.

Ao lado da esposa Flavia Percilia, que é uma de suas grandes inspirações, Landmark destacou a importância da homenagem às mulheres que “lutam, transformam e inspiram”. “Indiquei duas mulheres incríveis: Márcia Valéria, referência na defesa dos servidores do Judiciário e símbolo da luta coletiva por igualdade; e Leda Regina, que há anos se dedica à agricultura familiar e à defesa dos trabalhadores da Agraer e Semades ”, afirmou.

Emocionada, Leda Regina agradeceu o reconhecimento e ressaltou o papel do vereador como aliado na luta por mais espaço e visibilidade para as mulheres. “Antes de mais nada, eu tô aqui para agradecer o Landmark que colocou meu nome nessa homenagem aqui na Câmara Municipal, ele como vereador, lembrando do meu papel como mulher na sociedade, dentro do sindicato. O Land é uma pessoa que ao longo desses anos tem buscado muito essa conquista das mulheres, abrindo espaços para as mulheres. Isso demonstra até dentro da família dele, com as filhas, o que ele tem sido, como ele vê o papel da mulher na sociedade. E eu acho que isso só nos fortalece e dá cada vez mais força”, declarou Leda.



Márcia Valéria também compartilhou sua emoção e reafirmou o compromisso com a luta por uma sociedade mais justa. “Eu tô recebendo essa medalha legislativa por indicação do vereador Landmark, com muita honra e muita emoção, ainda mais vindo dele, porque é um vereador que trabalha até antes da posse, ele já estava trabalhando. Então aumenta muito a minha responsabilidade enquanto mulher, enquanto cidadã que quer participar e ajudar a formação de uma sociedade melhor”, disse.

Para Landmark Rios, a medalha Celina Jallad é um reconhecimento merecido às mulheres que fazem a diferença no dia a dia da cidade. “Hoje celebramos mulheres que transformam a sociedade com coragem e compromisso! A Medalha Celina Jallad é um reconhecimento merecido para cada trajetória de luta e inspiração. Parabéns, Márcia Valéria e Leda Regina!”, concluiu.