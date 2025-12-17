Para Lula, empresários deveriam propor redução da jornada de trabalho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta 4ªfeira (16.dez.25) os efeitos da robotização sobre o mercado de trabalho e associou o avanço tecnológico ao aumento do desemprego e da desigualdade social no país.

Ao citar o setor automotivo, Lula comparou fábricas que antes empregavam cerca de 40 mil trabalhadores e hoje operam com pouco mais de 12 mil, mesmo produzindo um volume maior de veículos.

Segundo o presidente, os ganhos de produtividade não têm sido revertidos em benefícios para os trabalhadores. “Quem ganhou não foram os trabalhadores”, afirmou, ao questionar o modelo atual de desenvolvimento.

Nesse contexto, Lula defendeu que a redução da jornada de trabalho deveria partir da iniciativa empresarial, sem necessidade de pressão política ou social para que o tema avance.

Durante reunião ministerial na Granja do Torto, o presidente também afirmou que o atual cenário exige mais profissionalismo e pragmatismo da equipe de governo diante do ambiente político.

Lula alertou ainda para a disputa eleitoral do próximo ano e disse que possíveis adversários não demonstrariam o mesmo compromisso social, o que poderia tornar a população novamente “invisível” nas decisões do poder público.