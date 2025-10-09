MS Notícias

PRÓXIMAS ELEIÇÕES

Lula consolida liderança e vence todos os adversários em 2026, diz Quaest

A distância para Tarcísio de Freitas, um dos nomes mais cotados da oposição, aumentou. A vantagem de Lula saltou de oito para 12 pontos em apenas um mês

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de entrega de obras retomadas do Ministério da Educação na Ilha de Marajó. Orla de Breves Pará (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PRPresidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de entrega de obras retomadas do Ministério da Educação na Ilha de Marajó. Orla de Breves Pará (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fortaleceu sua posição na corrida presidencial de 2026. A nova pesquisa Quaest mostra liderança robusta em todos os cenários.

Divulgado nesta 5ª feira (9.out.25), o levantamento indica que o presidente venceria todos os seus principais adversários em um eventual segundo turno, com vantagens expressivas.

A distância para Tarcísio de Freitas (Republicanos), um dos nomes mais cotados da oposição, aumentou. A vantagem de Lula saltou de oito para 12 pontos em apenas um mês.

Contra Jair Bolsonaro (PL), a dianteira se firma em 10 pontos percentuais. Já contra Michelle Bolsonaro (PL), a diferença se mantém em sólidos 12 pontos.

Simulação de 2º turno (2026)

O presidente Lula derrota com tranquilidade três de seus principais adversários em um eventual segundo turno.

Lula vs. Tarcísio de Freitas

  • Lula (PT): 45%

  • Tarcísio (Rep): 33%

Lula vs. Michelle Bolsonaro

  • Lula (PT): 46%

  • Michelle (PL): 34%

Lula vs. Romeu Zema

  • Lula (PT): 47%

  • Zema (Novo): 32%

Fonte: Pesquisa Quaest/Genial, Out/2025.

O desempenho do presidente Lula se mostra consistente contra diferentes espectros da oposição. A maior margem registrada é contra Eduardo Leite (PSD), com 23 pontos de diferença.

Nomes como Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União) e Eduardo Bolsonaro (PL) aparecem 15 pontos atrás do atual presidente nas simulações de confronto direto.

No primeiro turno, a força de Lula também se destaca. As intenções de voto no petista variam entre 35% e 43%, dependendo dos adversários na disputa.

Cenário principal para o 1º turno (estimulado)

Em um primeiro turno Lula  derrotaria os principais nomes que podem concorrer em 2026, sendo:

  • Lula (PT): 39%

  • Tarcísio (Rep): 18%

  • Ciro Gomes (PDT): 12%

  • Outros Candidatos: 8%

  • Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

  • Indecisos: 5%

Fonte: Pesquisa Quaest/Genial, Out/2025.

A pesquisa também revela um crescimento no apoio à reeleição do presidente. O índice dos que defendem uma nova candidatura de Lula subiu de 39% para 42% desde setembro.

Simultaneamente, a rejeição a uma nova candidatura diminuiu. O percentual dos que se opõem à reeleição de Lula caiu de 59% para 56% no mesmo período.

Evolução do apoio à reeleição de Lula

  • Apoiam a reeleição (Setembro): 39%

  • Apoiam a reeleição (Outubro): 42%

A pesquisa Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, ouviu 2.004 eleitores entre os dias 2 e 5 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

 

