Lula consolida liderança e vence todos os adversários em 2026, diz Quaest

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fortaleceu sua posição na corrida presidencial de 2026. A nova pesquisa Quaest mostra liderança robusta em todos os cenários.
Divulgado nesta 5ª feira (9.out.25), o levantamento indica que o presidente venceria todos os seus principais adversários em um eventual segundo turno, com vantagens expressivas.
A distância para Tarcísio de Freitas (Republicanos), um dos nomes mais cotados da oposição, aumentou. A vantagem de Lula saltou de oito para 12 pontos em apenas um mês.
Contra Jair Bolsonaro (PL), a dianteira se firma em 10 pontos percentuais. Já contra Michelle Bolsonaro (PL), a diferença se mantém em sólidos 12 pontos.
Simulação de 2º turno (2026)
O presidente Lula derrota com tranquilidade três de seus principais adversários em um eventual segundo turno.
Lula vs. Tarcísio de Freitas
-
Lula (PT): 45%
-
Tarcísio (Rep): 33%
Lula vs. Michelle Bolsonaro
-
Lula (PT): 46%
-
Michelle (PL): 34%
Lula vs. Romeu Zema
-
Lula (PT): 47%
-
Zema (Novo): 32%
Fonte: Pesquisa Quaest/Genial, Out/2025.
O desempenho do presidente Lula se mostra consistente contra diferentes espectros da oposição. A maior margem registrada é contra Eduardo Leite (PSD), com 23 pontos de diferença.
Nomes como Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União) e Eduardo Bolsonaro (PL) aparecem 15 pontos atrás do atual presidente nas simulações de confronto direto.
No primeiro turno, a força de Lula também se destaca. As intenções de voto no petista variam entre 35% e 43%, dependendo dos adversários na disputa.
Cenário principal para o 1º turno (estimulado)
Em um primeiro turno Lula derrotaria os principais nomes que podem concorrer em 2026, sendo:
-
Lula (PT): 39%
-
Tarcísio (Rep): 18%
-
Ciro Gomes (PDT): 12%
-
Outros Candidatos: 8%
-
Branco/Nulo/Não vai votar: 18%
-
Indecisos: 5%
Fonte: Pesquisa Quaest/Genial, Out/2025.
A pesquisa também revela um crescimento no apoio à reeleição do presidente. O índice dos que defendem uma nova candidatura de Lula subiu de 39% para 42% desde setembro.
Simultaneamente, a rejeição a uma nova candidatura diminuiu. O percentual dos que se opõem à reeleição de Lula caiu de 59% para 56% no mesmo período.
Evolução do apoio à reeleição de Lula
-
Apoiam a reeleição (Setembro): 39%
-
Apoiam a reeleição (Outubro): 42%
A pesquisa Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, ouviu 2.004 eleitores entre os dias 2 e 5 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais.