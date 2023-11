Lula indicará Flávio Dino ao STF e Simone Tebet pode virar Ministra da Justiça

O presidente Lula indicará o ministro da Justiça, Flávio Dino, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) e Paulo Gonet para liderar a Procuradoria Geral da República (PGR). A confirmação foi feita por Lula a aliados e ministros do STF nesta 2ª feira (27.nov.23).

De acordo com apurado, o presidente deve anunciar os nomes ainda hoje, antes de embarcar para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-28, na Arábia Saudita. Ele continuará sua viagem para a Alemanha e retornará ao Brasil somente em 5 de dezembro.

Com a ida de Flávio Dino para o STF, a atual ministra sul-mato-grossense, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, tem força para ocupar o cargo no Ministério da Justiça. O movimento interno de Tebet é especulado, pois abriria uma vaga para o Centrão no ministério do Planejamento, acolhendo uma cobrança de parlamentares. Esses congressistas pressionam o governo Lula para a liberação de 2,5 bilhões, parte do orçamento secreto (criado no governo de Jair Bolsonaro). As emendas tipo RP9 foram barradas por determinação do STF por serem inconstitucionais, principalmente pela ausência de transparência.