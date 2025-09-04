Lula lança Gás do Povo; 889 mil familias do Centro-Oeste podem acessar botijão grátis

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta 5ª feira (4.set.25) o lançamento do programa Gás do Povo, uma nova política pública que garante o fornecimento gratuito de gás de cozinha a famílias de baixa renda. A iniciativa, apresentada durante evento em Belo Horizonte (MG), entra em vigor por meio de medida provisória e tem como meta beneficiar aproximadamente 15,5 milhões de famílias em todo o país.

A proposta representa uma reformulação do antigo Auxílio Gás, que repassava o valor do botijão diretamente ao beneficiário. Agora, os botijões serão entregues de forma direta, por meio de revendas credenciadas, eliminando a necessidade de intermediação financeira.

A distribuição está prevista para começar no dia 30 de outubro, e o valor de referência do botijão será definido de forma regionalizada, considerando dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). A nova estrutura busca aumentar a eficácia da política, garantir mais transparência na concessão dos benefícios e ampliar o controle público sobre os recursos utilizados.

Durante a cerimônia de lançamento no Aglomerado da Serra, Lula criticou a diferença entre o valor de produção e o preço final do gás para o consumidor. “Um botijão de 13 quilos sai da Petrobras por R$ 37. Mas chega a R$ 130, R$ 140, até R$ 150 em muitos lugares. Essa diferença é absurda”, disse o presidente.

FUNCIONAMENTO

A operacionalização do programa será feita por diferentes canais. O cidadão poderá utilizar:

Um aplicativo desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS);

Um cartão específico do programa;

Vale impresso, distribuído pela Caixa Econômica Federal ou casas lotéricas;

O próprio cartão do Bolsa Família, em casos compatíveis.

As revendedoras participantes serão identificadas por uma padronização visual oficial e só poderão operar mediante credenciamento junto ao governo federal.

ACESSO

O Gás do Povo é voltado a famílias cadastradas no CadÚnico, com renda mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 759). A distribuição dos botijões será proporcional ao número de integrantes da família:

Até 3 botijões ao ano para famílias com dois membros;

Até 4 botijões para núcleos com três pessoas;

Até 6 botijões por ano para famílias com quatro ou mais integrantes.

A prioridade será dada aos beneficiários do programa Bolsa Família.

POPULAÇÃO BENEFICIADA EM CADA REGIÃO

A maior concentração de famílias atendidas está no Nordeste, com mais de 7,1 milhões de beneficiários. Em seguida vêm as regiões Sudeste (4,4 milhões), Norte (2,1 milhões), Sul (1,1 milhão) e Centro-Oeste (889 mil).