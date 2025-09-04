MS Notícias

04 de setembro de 2025
POLÍTICA PÚBLICA

Lula lança Gás do Povo; 889 mil familias do Centro-Oeste podem acessar botijão grátis

Programa mira famílias carentes; iniciativa deve alcançar mais de 15 milhões de lares em situação de vulnerabilidade

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de anúncio do Programa "Gás do Povo". Campo do Najá, Aglomerado da Serra Belo Horizonte (MG) Fotos: Ricardo Stuckert / PRPresidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de anúncio do Programa "Gás do Povo". Campo do Najá, Aglomerado da Serra Belo Horizonte (MG) Fotos: Ricardo Stuckert / PR
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta 5ª feira (4.set.25) o lançamento do programa Gás do Povo, uma nova política pública que garante o fornecimento gratuito de gás de cozinha a famílias de baixa renda. A iniciativa, apresentada durante evento em Belo Horizonte (MG), entra em vigor por meio de medida provisória e tem como meta beneficiar aproximadamente 15,5 milhões de famílias em todo o país.

A proposta representa uma reformulação do antigo Auxílio Gás, que repassava o valor do botijão diretamente ao beneficiário. Agora, os botijões serão entregues de forma direta, por meio de revendas credenciadas, eliminando a necessidade de intermediação financeira.

A distribuição está prevista para começar no dia 30 de outubro, e o valor de referência do botijão será definido de forma regionalizada, considerando dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). A nova estrutura busca aumentar a eficácia da política, garantir mais transparência na concessão dos benefícios e ampliar o controle público sobre os recursos utilizados.

Durante a cerimônia de lançamento no Aglomerado da Serra, Lula criticou a diferença entre o valor de produção e o preço final do gás para o consumidor. “Um botijão de 13 quilos sai da Petrobras por R$ 37. Mas chega a R$ 130, R$ 140, até R$ 150 em muitos lugares. Essa diferença é absurda”, disse o presidente.

FUNCIONAMENTO

A operacionalização do programa será feita por diferentes canais. O cidadão poderá utilizar:

  • Um aplicativo desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS);

  • Um cartão específico do programa;

  • Vale impresso, distribuído pela Caixa Econômica Federal ou casas lotéricas;

  • O próprio cartão do Bolsa Família, em casos compatíveis.

As revendedoras participantes serão identificadas por uma padronização visual oficial e só poderão operar mediante credenciamento junto ao governo federal.

ACESSO

O Gás do Povo é voltado a famílias cadastradas no CadÚnico, com renda mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 759). A distribuição dos botijões será proporcional ao número de integrantes da família:

  • Até 3 botijões ao ano para famílias com dois membros;

  • Até 4 botijões para núcleos com três pessoas;

  • Até 6 botijões por ano para famílias com quatro ou mais integrantes.

A prioridade será dada aos beneficiários do programa Bolsa Família.

POPULAÇÃO BENEFICIADA EM CADA REGIÃO

A maior concentração de famílias atendidas está no Nordeste, com mais de 7,1 milhões de beneficiários. Em seguida vêm as regiões Sudeste (4,4 milhões), Norte (2,1 milhões), Sul (1,1 milhão) e Centro-Oeste (889 mil).

Região Número estimado de famílias
Nordeste 7,1 milhões
Sudeste 4,4 milhões
Norte 2,1 milhões
Sul 1,1 milhão
Centro-Oeste 889 mil
