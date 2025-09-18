Lula lidera todos os cenários de 1º e 2º turnos nas eleições de 2026, aponta Quaest

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na dianteira da corrida presidencial de 2026, de acordo com a mais recente pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (18.set.2025). O levantamento revela que Lula lidera com folga todos os cenários de primeiro e segundo turnos testados pela pesquisa, reforçando sua posição como principal nome da disputa, mesmo diante de um ambiente político polarizado e incerto. A íntegra.

1º turno: Lula na frente, oposição dividida

Nos cenários de primeiro turno, Lula registra entre 32% e 43% das intenções de voto, dependendo da configuração dos adversários. Os nomes mais competitivos contra o petista são Michelle Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Eduardo Leite (PSD). O ex-presidente Jair Bolsonaro, embora ainda com alta influência política, permanece inelegível e, por isso, não foi incluído como candidato.

A ex-primeira-dama Michelle aparece como principal nome do bolsonarismo, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio, desponta como opção preferida caso Bolsonaro não retorne à disputa. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, também figura entre os nomes com potencial de crescimento, principalmente entre eleitores de centro.

2º turno: vantagem consolidada

A simulação de segundo turno confirma a liderança de Lula, que venceria todos os adversários testados. As diferenças variam entre 8 e 19 pontos percentuais, dependendo do adversário. Contra Tarcísio, Lula aparece com vantagem de 8 pontos. Já no cenário contra Eduardo Leite, a diferença chega a 19 pontos.

Esses números indicam que, mesmo diante de críticas e da alta rejeição em certos segmentos, o presidente mantém uma base sólida de apoio popular. A pesquisa também apontou que 49% dos eleitores dizem ter mais medo da volta de Bolsonaro do que da reeleição de Lula — um dado que favorece a imagem do atual presidente, mesmo entre indecisos.

Bolsonaro fora, mas ainda presente

Apesar de inelegível, Jair Bolsonaro continua sendo um ator relevante no xadrez eleitoral. O levantamento mostrou que 76% dos entrevistados acham que o ex-presidente deve apoiar outro nome em 2026, um crescimento de 11 pontos em relação à pesquisa de agosto. Tarcísio de Freitas lidera entre os possíveis herdeiros do bolsonarismo, com 15% das intenções de voto caso assuma a candidatura com o apoio de Bolsonaro.

Rejeição à reeleição e nomes alternativos

Mesmo liderando as intenções de voto, a possibilidade de Lula concorrer novamente em 2026 não agrada a maioria. Segundo o levantamento, 59% dos entrevistados acreditam que o presidente não deveria tentar a reeleição. Entre os nomes citados como possíveis sucessores do petista, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) lidera com 9% das intenções.

Metodologia

A pesquisa foi realizada pela Quaest entre os dias 12 e 14 de setembro de 2025, ouvindo 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em todas as regiões do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O estudo foi encomendado pela Genial Investimentos.