Lula vence todos em 2026 e se tornará 1º democrata a conquistar quatro mandatos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em vantagem em todas as simulações de voto para as eleições de 2026, segundo a 166ª Pesquisa CNT de Opinião, realizada entre 19 e 23 de novembro e divulgada nesta 3ª feira (25.nov.25).

Lula é o único presidente que foi eleito três vezes pelo voto direto em diferentes pleitos (2002, 2006 e 2022), agora entrará de vez para história se conquistar o 4º mandato.

Antes do período democrático, durante o chamado "estado novo", ainda sob a Ditadura Militar, apenas Getúlio Vargas esteve como presidente do País por quase 15 anos (de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954).

CRESCIMENTO NO CENÁRIO ESPONTÂNEO

No cenário espontâneo, Lula alcança 32% das citações, cinco pontos a mais em relação ao levantamento anterior. Já o ex-mandatário presidiário Jair Bolsonaro (PL), hoje inelegível, registra 18%, queda de três pontos.

Tarcísio de Freitas é lembrado por 2,1% dos entrevistados, enquanto Ciro Gomes aparece com 1%.

LULA AMPLIA VANTAGEM NO CENÁRIO ESTIMULADO

No cenário estimulado, Lula sobe para 39%, enquanto Bolsonaro aparece com 27%. Logo depois surgem Ciro Gomes (9,6%), Ratinho Jr. (6,4%), Ronaldo Caiado (4%) e Romeu Zema (2,7%).

Brancos e nulos somam 8,5%; indecisos, 3%.

LULA LIDERA CENÁRIOS DE PRIMEIRO TURNO

Nas simulações de primeiro turno, Lula mantém vantagem. Em disputa contra Tarcísio, o presidente marca 42%. O governador de São Paulo aparece com 22%. Ratinho Jr. soma 12% e Zema, 6%.

Em cenário com Eduardo Bolsonaro, Lula tem 43%, seguido por Eduardo (17%), Ratinho Jr. (14%) e Zema (10%).

Contra Michelle Bolsonaro, Lula também obtém 43%, enquanto ela registra 23%.

LULA VENCERIA TODOS OS ADVERSÁRIOS NO 2º TURNO

O levantamento indica vantagem de Lula em todos os cenários de segundo turno. Contra Jair Bolsonaro, o petista aparece com 49,2%, ante 36,7%.

Frente a Tarcísio de Freitas, Lula tem 45,7%, e o governador registra 39,1%. A diferença permanece diante de Ratinho Jr. (45,8% a 38,7%) e aumenta contra Romeu Zema (47,9% a 33,5%).

Outros cenários também mostram liderança de Lula:

contra Ronaldo Caiado, 46,9% a 33,7%;

contra Ciro Gomes, 44,1% a 35,1%.

Pela primeira vez, a pesquisa avaliou confrontos com Eduardo Bolsonaro e Michelle Bolsonaro. Lula obtém 49,9% contra 33,3% de Eduardo, e 49,1% contra 35,6% de Michelle.

REJEIÇÃO DOS CANDIDATOS

A rejeição de Jair Bolsonaro subiu para 43%, três pontos acima da rodada anterior. Lula oscilou um ponto e chegou a 41%.

Sobre influência eleitoral, 35% dos entrevistados afirmam que votariam em um candidato apoiado por Lula.

Outros 27% escolheriam alguém apoiado por Bolsonaro, enquanto 33% preferem nomes desvinculados dos dois polos políticos.

AVALIAÇÃO DO GOVERNO LULA

A avaliação positiva do governo federal subiu para 34%, crescimento de três pontos. A avaliação negativa caiu de 40% para 36%. Para 29%, a gestão é considerada regular.

METODOLOGIA

A pesquisa realizou 2.002 entrevistas em todas as regiões do país.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança.