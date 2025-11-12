MS Notícias

CÁCERES (MT)

Mãe recebe vídeos dos filhos adolescentes decapitados

Em nota, o CV alega que os irmãos seriam membros da facção rival

A Polícia Civil procura pelos corpos dos irmãos Elias Gabriel dos Santos Lima, de 13 anos, e João Victor dos Santos Lima, de 16 anos. 

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá conduz as buscas.

Os adolescentes estão desaparecidos desde domingo (9.nov.25).

Foram vistos pela última vez no bairro Dr. Fábio Leite, quando saíam para comprar chinelos.

A principal linha de investigação aponta para uma execução ordenada pela facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Um suposto comunicado do grupo assumiu a autoria.

A nota alega que os irmãos seriam membros da facção rival, Primeiro Comando da Capital (PCC).

O texto acusa um dos jovens de envolvimento em roubos e homicídios contra integrantes do CV.

A facção liga o adolescente ao assassinato de Cristiane Campos Silva, de 36 anos, ocorrido em agosto, na cidade de Cáceres.

Segundo a investigação, Elias teria se mudado de Cáceres para Cuiabá após ser “decretado” (jurado de morte) pelo grupo.

“Já deixamos claro a todos que só tem uma saída: a morte. Então um recado a você que por algum motivo envolveu com os inimigos PCC, procurar o quadro disciplina de Cáceres antes que a tropa CVMT te ache”, diz trecho da mensagem.

Em um vídeo atribuído à facção, os irmãos são exibidos decapitados.

A mãe dos adolescentes reconheceu os filhos nas imagens que teriam chegado no celular dela. Veja: 

Até o momento, os corpos não foram encontrados pela polícia.

As buscas continuam, e a DHPP recebe informações pelo telefone (65) 98173-0565.

