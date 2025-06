Mão de obra: Vander quer empregar beneficiários do Bolsa Família no transporte

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) esteve nesta 4ª feira (25.jun.25) na sede da Confederação Nacional do Transporte (CNT), em Brasília, para uma reunião institucional com dirigentes da entidade. No encontro, foi apresentada ao parlamentar uma proposta que visa reinserir beneficiários de programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, no mercado de trabalho — com foco na qualificação e absorção de mão de obra para o transporte rodoviário, setor que enfrenta déficit de motoristas e operadores.

A visita foi articulada com o objetivo de estreitar o diálogo entre o setor de transportes e o Legislativo, segundo a assessoria da CNT.

Participaram da reunião o presidente da confederação, Vander Costa; o diretor de relações institucionais, Valter Souza; e o presidente da Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia (FETRAMAR), João Rezende.

A proposta apresentada a Loubet busca capacitar famílias em situação de vulnerabilidade para ocupações que têm demanda crescente no transporte rodoviário — como condutores de ônibus e operadores de máquinas. “Eu fui lá fazer uma visita para o presidente da CNT. Da geração trabalhadora do transporte. Discutir um pouco o transporte intermodal, essa questão da ferrovia e das rodovias, das concessões. E, principalmente, essa demanda deles pela qualificação da mão de obra. É uma falta enorme. O mercado está muito aquecido de trabalhador, de motorista”, confirmou o deputado ao MS Notícias.

Ainda de acordo com o parlamentar, o mandato analisará formas de qualificar os trabalhadores nessa área sugerindo um proposta legal. “Tem uma demanda enorme por operadores de máquina, motoristas. Eles [membros da CNT] me apresentaram um projeto exatamente sobre isso. Vou transformar em um projeto de lei e, depois, discutir com o governo. Essa ideia de fazer uma transição. Daquelas pessoas que estão nos benefícios, nos programas sociais como o Bolsa Família, fazer uma transição qualificando elas. Estou fechando esse projeto com eles. Por um período, manteriam o benefício até fazer essa transição, para que elas voltem ao mercado de trabalho”, adiantou Loubet.

A proposta em debate ainda está em fase inicial, mas, segundo Loubet, a elaboração do projeto de lei será concluída em breve, com base nas informações técnicas da CNT. “A reunião foi um ponto de partida. Vamos trabalhar para transformar boas ideias em políticas públicas concretas”, garantiu o parlamentar.

RETOMADA DA FERROVIA

Conforme a CNT, a conversa abordou também a situação do transporte público no país, a importância da aprovação do novo marco legal do setor, a infraestrutura intermodal e a necessidade de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da logística nacional. “A CNT produz uma série de documentos que podem subsidiar a formulação de políticas públicas”, informou a assessoria da entidade. “Além do Atlas do Transporte, lançado hoje, temos a Pesquisa CNT de Rodovias, que mostra a situação das rodovias federais e de algumas municipais”.

Sobre os demais assuntos discutidos, Vander Loubet destacou a importância de investimentos em infraestrutura intermodal e retomada de obras ferroviárias em Mato Grosso do Sul. “Foi importante ouvi-los sobre essa questão do transporte intermodal, da logística. O Brasil vive um grande momento, e o Estado também. Ficamos de retomar essa conversa sobre a ferrovia com eles. Fiquei de fazer uma conversa com o Luiz Antônio Pagot (ex- chefe do DNIT), aquele que foi diretor-geral e que já conhece bem a situação das nossas ferrovias no Estado. Para eu fazer essa interlocução com o governo do presidente Lula. Acho que nós temos que dar uma resposta ainda nesse primeiro mandato, com a retomada dessa ferrovia”, concluiu o deputado.