Mesmo com alta em casos, vereadores rejeitam requerimento que beneficiaria pacientes com ISTs

A Câmara Municipal de Campo Grande derrubou, por 11 votos a 10, um requerimento de autoria do vereador Jean Ferreira (PT) que visava evitar o colapso na saúde pública municipal.

A proposta era criar um banco de dados sobre pacientes com HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), com o objetivo de facilitar o subsídio a políticas públicas de tratamento e para evitar contágios de mães para filhos.

Jean explicou que o programa “A Hora É Agora”, que disponibilizava materiais de teste e atendia pacientes com HIV, foi diretamente impactado por um corte no sistema de saúde dos Estados Unidos. A iniciativa era financiada pelo Plano de Emergência para o Alívio da Aids, projeto do governo norte-americano que patrocinava o acesso a testes e tratamento em mais de 50 países.

O presidente Donald Trump anunciou um corte bilionário nos programas de atendimento a pacientes soropositivos, o que prejudicou iniciativas como o “A Hora É Agora”. O projeto contava com tais recursos em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O petista apontou que Campo Grande enfrenta altos índices de infecção entre a população jovem e alertou que o Carnaval pode aumentá-los ainda mais, podendo levar a um colapso na saúde municipal. Não foi o suficiente para comover a maioria dos colegas, que optaram por rejeitar o pedido do mais jovem parlamentar da Casa.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, Campo Grande tem uma das taxas mais altas de casos de HIV entre a população de 15 a 24 anos. São 22,3 casos para cada 100 mil habitantes. Já a sífiis acomete 112,7 casos por 100 mil habitantes, segundo apurou o último levantamento, realizado em 2023. A sífilis congênita, que é transmitida da mãe gestante para o filho, registra 20,8 casos para cada mil bebês nascidos vivos. Em relação ao HPV, estima-se que 30% dos adultos jovens tenham contraído o vírus na Capital.

O vereador Beto Avelar (PP), líder da prefeita Adriane Lopes (PP) na Câmara, afirmou que “há temas mais importantes” e que deve apresentar um ofício à Prefeitura solicitando os dados citados.

Otávio Trad (PSD), que também votou contra, declarou ter entrado em contato com Rosana Leite, secretária de Saúde municipal, com o mesmo fim.

Já Ronilço Guerreiro (Pode), que votou favorável à proposição, elogiou a iniciativa de Jean e afirmou que o requerimento é de suma importância, já que se trata de uma questão de saúde pública.

CONFIRA OS VOTOS DE CADA PARLAMENTAR:

Sim

Jean Ferreira (PT) – propositor

Dr. Lívio (União)

Dr. Victor Rocha (PSDB)

Fábio Rocha (União)

Flávio Cabo Almi (PSDB)

Júnior Coringa (MDB)

Landmark Rios (PT)

Luiza Ribeiro (PT)

Marquinhos Trad (PDT)

Ronilço Guerreiro (Pode)

Não

André Salineiro (PL)

Beto Avelar (PP)

Leinha (Avante)

Maicon Nogueira (PP)

Otávio Trad (PSD)

Pastor Clodoilson Pires (Pode)

Professor Juari (PSDB)

Professor Riverton (PP)

Rafael Tavares (PL)

Veterinário Francisco (União)

Wilson Lands (Avante)

Faltas e abstenções