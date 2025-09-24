Ministro Camilo Santana confirma a Vander visita a Dourados e Campo Grande

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) informou na terça feira (23 set 25) que o ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou agendas em Dourados e Campo Grande nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, respectivamente.

A visita a Dourados estava prevista para ter sido realizada no início deste mês, mas teve que ser desmarcada pelo ministro por conta de outros compromissos.

De acordo com informações de Vander e do secretário-executivo do MEC, Leonardo Barchini, essa é programação do ministro em Mato Grosso do Sul:

Terça-feira (30/09)

10h - Partida de Brasília/DF para Dourados/MS (Voo FAB / 2 horas)

Deslocamento: 15 minutos

12h - Almoço

14h - Visita às obras da 2ª etapa da Unidade da Mulher e da Criança (UMC) do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD)- Rua Ivo Alves da Rocha, 558 - Altos do Indaiá

16h - Inauguração do Prédio da Reitoria do Campus Unidade II da UFGD

UFGD - Campus Universitário - Rodovia Dourados/Itahum Km 12

18h - Partida de Dourados/MS para Campo Grande/Mª (Voo FAB / 45 minutos)

Quarta-feira (01/10)

10h - Visita à Escola Estadual Lucia Martins Coelho - R. Bahia, 355 - Jardim dos Estados

12h Almoço com estudantes

Deslocamento: 15 minutos

14h - Entrega de R$ 30 milhões em imóveis da União para a Educação (Pacotão da Educação)-Local a definir

16h - Visita às obras do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (HUMAP-UFMS) - Av. Filinto Müller, 355 - Vila Ipiranga

18h - Partida de Campo Grande/MS para Brasília/DF (Voo FAB / 1h30)

Investimentos e celebração

A visita do ministro Camilo Santana é ansiosamente aguardada no Hospital Universitário de Dourados (HU-UFGD), um dos principais pilares da saúde pública e da formação superior na região sul do estado, cuja atuação está diretamente alinhada aos compromissos do Governo Federal com a equidade, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e a valorização da educação pública.

"O HU da UFGD tem sido contemplado com recursos significativos do governo do presidente Lula. Foram R$ 28 milhões pelo Novo PAC para a construção da Unidade da Mulher e da Criança - UMC, R$ 18 milhões para reformas das clínicas e outros R$ 2 milhões para aquisição de equipamentos médico-hospitalares", pontua o deputado federal Vander Loubet, principal articulador dos investimentos do Novo PAC no estado. Ele complementa lembrando que, do orçamento anual do Hospital, R$ 69 milhões são provenientes diretamente do SUS, evidenciando o compromisso federal com a manutenção e expansão da estrutura hospitalar da Grande Dourados.

A programação da visita do ministro Camilo Santana inclui também a inauguração do novo prédio da Reitoria da UFGD, sendo um dos atos que compõem a celebração dos 20 anos da Universidade, criada no primeiro governo do presidente Lula.

"A inauguração desse novo prédio da Reitoria será um marco histórico para a UFGD. A obra ficou paralisada por mais de uma década e só foi retomada agora com o terceiro governo do Lula - justamente o presidente que criou a Universidade. Com isso, vemos a retomada de um projeto estratégico para a consolidação da UFGD como instituição de excelência no Mato Grosso do Sul e no Brasil", conclui Vander.