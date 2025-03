O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um procedimento preparatório para apurar possíveis irregularidades na concessão e recebimento de gratificações e adicionais a servidores públicos da Prefeitura de Ladário, durante o ano de 2024.

A investigação foi aberta pela 5ª Promotoria de Justiça de Corumbá, sob responsabilidade do promotor Luciano Bordignon Conte, e poderá resultar na instauração de um inquérito civil ou mesmo em uma ação civil pública.

De acordo com o edital publicado nesta 4ª feira (19.mar.25), o procedimento busca reunir elementos para esclarecer se houve uso indevido de recursos públicos com a concessão de gratificações, o que pode configurar ato de improbidade administrativa.

A suspeita é de que o município pode ter realizado pagamentos indevidos de diárias, gratificações e adicionais sem justificativa legal ou em desconformidade com os critérios previstos na legislação vigente. O procedimento é digital e está disponível para consulta pública no site oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

O ex-prefeito de Ladário, Iranil de Lima Soares, já responde a outras ações judiciais. Ele foi condenado por improbidade administrativa por uso irregular de diárias no período em que presidiu a Câmara Municipal de Ladário, entre 2011 e 2013. Segundo a sentença da juíza Luiza Vieira Sá de Figueiredo, da Vara de Fazenda Pública de Corumbá, Iranil deverá ressarcir parte dos R$ 497,5 mil pagos de forma indevida no período.