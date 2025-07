MP investiga farra das diárias na Câmara de Brasilândia

A Promotoria de Justiça de Brasilândia instaurou um procedimento preparatório para apurar possíveis irregularidades no pagamento de diárias a vereadores do município no ano de 2024. A medida foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, nesta 4ª feira (30.jul.25).

O procedimento tem como requerido a Câmara Municipal de Brasilândia e foi motivado por denúncia que aponta um gasto considerado excessivo com diárias, especialmente pela presidência do Legislativo local.

Segundo os dados informados, a então presidente da Câmara Patrícia Costa Jardim, a Patrícia do Banco (PP), teria recebido R$ 67.982,25 em diárias, valor superior ao somatório das diárias recebidas pelo prefeito, vice-prefeito e pelos nove secretários municipais juntos até o momento da denúncia.

O caso ganhou destaque pela comparação com outros municípios. Em Três Lagoas, cidade com população aproximadamente dez vezes maior que Brasilândia, o presidente da Câmara teria gasto R$ 14.466,76 no mesmo período, conforme consulta ao portal da transparência daquela Casa Legislativa.

Diante dos indícios, o promotor Adriano Barrozo da Silva instaurou o procedimento para apurar se houve irregularidade, ilegalidade ou mesmo ato de improbidade administrativa na destinação de recursos públicos para esse fim.