'MS é moderno, competitivo e conectado', diz Gerson Claro em missão à Àsia

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), destacou o cenário favorável do Estado para negócios e investimentos durante o embarque para uma missão internacional à Ásia, iniciada nesta 2ª feira (4.ago.25). A viagem, que se estende até o dia 15 de agosto, inclui compromissos em Índia, Japão e Singapura, com o objetivo de fortalecer laços institucionais, atrair investidores e apresentar projetos de desenvolvimento sustentável e logístico.

“Estamos muito otimistas com as oportunidades que essa missão pode abrir. Mato Grosso do Sul vive um momento de estabilidade institucional, segurança jurídica e ambiente favorável aos negócios. Vamos mostrar que somos um estado moderno, competitivo e conectado com o mundo”, afirmou o parlamentar.

A missão é liderada pelo governador Eduardo Riedel e conta com representantes do Governo do Estado, secretários, membros da FIEMS, Sebrae-MS e lideranças do setor produtivo. O foco da agenda está em áreas como inovação, agroindústria, infraestrutura, sustentabilidade, logística e energia renovável.

Entre os temas prioritários levados à mesa de negociações está o projeto da Rota Bioceânica, corredor logístico que pretende ligar o Brasil aos portos do Chile pelo Pacífico, passando por Paraguai e Argentina — iniciativa considerada estratégica para a exportação de produtos sul-mato-grossenses.

Agenda inclui reuniões com conglomerados industriais e fundos globais

A primeira etapa ocorre em Mumbai, na Índia, entre os dias 7 e 9 de agosto, com reuniões agendadas com grandes grupos industriais como Mahindra, Aditya Birla e Tata Group. Também está prevista a participação da comitiva no LIDE Brazil Conference Mumbai, evento que reúne lideranças empresariais e autoridades dos dois países para debater inovação e negócios sustentáveis.

Em seguida, entre os dias 9 e 12, o grupo cumpre compromissos no Japão, com encontros programados nas cidades de Tóquio e Osaka. A programação inclui reuniões com as corporações Sumitomo Corporation e Mitsui, além da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA). Também está prevista visita técnica à Expo 2025 Osaka e um encontro institucional com o embaixador do Brasil no Japão.

A missão será encerrada em Singapura, de 13 a 15 de agosto, onde a comitiva participa de reuniões com representantes de grandes fundos de investimento, como Temasek e GenZero, e com entidades como o RGE Group, a Singapore Meat Traders’ Association, a Latam Chamber of Commerce e autoridades locais de comércio e indústria.

Expectativas para parcerias e desenvolvimento

De acordo com Gerson Claro, a missão é uma oportunidade estratégica para divulgar o potencial do Estado em nível internacional e construir pontes com investidores que buscam ambientes seguros e propícios ao crescimento.

“Queremos apresentar o Mato Grosso do Sul como um parceiro confiável. Temos tecnologia no campo, estamos investindo em infraestrutura e temos vocação para a produção limpa. A internacionalização da nossa economia passa por relações bem construídas como essas que estamos buscando aqui”, afirmou.

Ao longo da missão, o deputado deve acompanhar negociações e participar de agendas institucionais, reforçando o papel do Legislativo estadual na promoção do desenvolvimento econômico e na consolidação de parcerias com impacto regional.