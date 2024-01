MSGÁS anuncia o plano de investimentos de R$ 29 milhões para 2024

Com aporte de R$ 29 milhões, a companhia MSGÁS se prepara para dar mais um importante passo na expansão do gás natural, em 2024, visando fortalecer e diversificar sua atuação no Estado. O projeto prevê a construção de 37 km de novas redes de gás natural, estendendo-se por áreas estratégicas em Campo Grande e Três Lagoas. Com esse avanço, a MSGÁS espera alcançar marco importante para prospecção de quatro mil novos clientes para totalizar 22 mil unidades consumidoras até dezembro.

"Estes números refletem não apenas um crescimento quantitativo, mas também a qualidade e o alcance dos serviços executados pela nossa companhia. Os novos investimentos têm foco direcionado aos setores residencial, comercial e industrial, além de incluir postos de GNV (Gás Natural Veicular). A iniciativa promete impulsionar não apenas o mercado de gás natural, mas também contribuir significativamente para o desenvolvimento econômico e sustentável de nosso Estado.", explica o presidente da companhia, Rui Pires dos Santos.

A Diretoria Executiva da MSGÁS considera a proposta como um dos projetos mais arrojados para o exercício de 2024. Trata-se de uma lógica de crescimento baseada nos indicadores econômicos e sociais positivos anunciados pela administração do governador Eduardo Riedel. Este plano de expansão integra visão global de crescimento e inovação, reforçando o compromisso com a eficiência energética e a sustentabilidade ambiental. "A MSGÁS está comprometida em levar energia limpa e eficiente para mais lares, empresas e indústrias de Mato Grosso do Sul", afirma Rui Pires dos Santos.

Na avaliação do presidente da companhia, os investimentos significam um passo decisivo para garantir que a infraestrutura de gás natural de Mato Grosso do Sul atenda demandas futuras, sendo um dos insumos importantes para impulsionar o crescimento econômico e contribuir para um meio ambiente mais limpo. "Com a implementação deste projeto, a MSGÁS reafirma seu papel de agente transformador no setor energético de Mato Grosso do Sul, demonstrando seu compromisso contínuo com a inovação, a qualidade de serviço e o desenvolvimento sustentável.

Sobre a MSGÁS

Fundada em 21 de maio de 1998, a MSGÁS é responsável pela distribuição e comercialização de gás natural em Mato Grosso do Sul e integra a estrutura da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). Atualmente, tem em seu portfólio 18 mil clientes nas áreas comercial, residencial e industrial, oito postos de abastecimento de GNV (Gás Natural Veicular) e 466 quilômetros de redes instaladas nos municípios de Campo Grande e Três Lagoas.

