Na Expogrande, lideranças do agronegócio são homenageadas por vereadores

Em solenidade na Expogrande, vereadores da Câmara de Campo Grande homenagearam líderes empresariais, pesquisadores ou profissionais que se destacaram por sua liderança e visão estratégica no âmbito do agronegócio. A Sessão Solene ocorreu na tarde desta quinta-feira, reunindo várias autoridades, para a entrega da Medalha Tereza Cristina de Liderança no Agronegócio.

No total, foram 30 pessoas homenageadas pelos vereadores e vereadoras. A homenagem foi concedida por meio da Resolução n. 1.369/23, proposta pelos vereadores Professor Riverton e Carlos Augusto Borges, Carlão, assinada por todos os vereadores. Já a Sessão Solene desta quinta-feira foi proposta pela Mesa Diretora da Casa de Leis.

O vereador Epaminondas Neto, o Papy, presidente da Casa de Leis, ressaltou a admiração pela senadora Tereza Cristina, lembrando a quantidade de indicações que os vereadores recebem de pessoas que merecem ser reconhecidas pelo trabalho no setor. Ele ressaltou ainda a presença da Câmara CG na Expogrande, que divide estande com a Prefeitura de Campo Grande. “Estamos aqui nesta importante feira agropecuária, uma das maiores do Brasil, demonstrando que o poder público é presente nas causas e setores importantes de Campo Grande”, disse.

Em nome dos homenageados, o deputado federal Rodolfo Nogueira, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, enfatizou a “força do produtor rural brasileiro”. Ele enfatizou a importância da senadora Tereza Cristina em defesa do agronegócio e do produtor rural. “Nossa luta em Brasília tem sido difícil, é um ano e um tempo em que produtor rural vem sentindo de perto a dificuldade, pelo preço das commodities e pela estiagem”, afirmou. Como presidente da Comissão de Agricultura, ele destacou a missão em travar a batalha contra o endividamento do produtor e para garantia da segurança jurídica. “A segurança alimentar depende da segurança jurídica”, afirmou. Ele lembrou ainda a força do produtor rural, com quase 30 milhões de carteiras de trabalhadores rurais registradas.

Também homenageado, o deputado federal Dagoberto Nogueira citou a senadora Tereza Cristina como um dos nomes mais importantes do agronegócio do País. “Essa homenagem é uma honra para todos nós”, afirmou. Ele falou ainda, em seu discurso, sobre o projeto de lei, chamado de Estatuto do Pantanal, do qual é relator na Câmara dos Deputados. “É um projeto importante para toda classe produtora. Queria dar um parecer de comum acordo com todos e viabilizar junto ao Meio Ambiente. Fiz acréscimo da possibilidade de todos os produtores que têm propriedade no Planalto comprarem área no Pantanal, para servir como reserva para ele aumentar a produtividade no Planalto, preservando o Pantanal”, afirmou o deputado federal.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, destacou a importância do reconhecimento a pessoas que desenvolvem trabalho tão importante para o País e também enfatizou Expogrande, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil. “Os homenageados sairão honrados com essa homenagem tão importante. Quero agradecer a parceria com a Câmara no estande, com palestras, cursos, atendimento a empresários, um espaço de desenvolvimento”, afirmou.

A senadora Tereza Cristina, que empresta o nome à Medalha entregue aos homenageados, falou da emoção e gratidão com a honraria. Ela abordou ainda a importância do projeto do Estatuto do Pantanal, lembrando que 70% do Pantanal fica em Mato Grosso do Sul. A senadora recordou que é uma lei que o Estado de Mato Grosso do Sul fez, capitaneada pelo governador Eduardo Riedel e secretário Jaime Verruck, que contempla a preservação deste bioma espetacular, mas também os produtores que o conservam na Planície Pantaneira, produzindo e preservando. “Digo a todos os produtores: vamos continuar, o produtor é forte. Estamos trabalhando por vocês para que Mato Grosso do Sul esteja cada vez mais bem posicionado. É o Estado do Agro”, afirmou.

O governador Eduardo Riedel lembrou que participou da primeira edição da entrega da Medalha Tereza Cristina de Liderança no Agronegócio, realizada no ano passado pela Câmara Municipal. “Se estão recebendo essa homenagem vocês criaram a condição de relevância em um setor extremamente importante para economia de nosso Estado. Nada mais justo que essa medalha carregar o nome da senadora Tereza Cristina”, afirmou aos homenageados. Ele lembrou que chegou às 7 horas de hoje na Expogrande, participando de vários eventos importantes. Riedel enfatizou ainda a presença da Câmara na Expogrande, reforçando o orgulho de Mato Grosso do Sul pelo setor do agronegócio. “A Câmara reforça esse sentimento por fazer a homenagem dentro da Expogrande. Se estamos com a projeção de maior crescimento do Brasil em 2025, é porque esse setor está promovendo renda, desenvolvimento e emprego”, enfatizou.

Tereza Cristina – A Medalha leva o nome da senadora Tereza Cristina, como reconhecimento a toda sua trajetória de trabalho pelo setor do agronegócio no Brasil. Tereza Cristina foi ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 2019 a 2022. É engenheira agrônoma, empresária e atualmente é senadora por Mato Grosso do Sul. Também já foi secretária estadual de Desenvolvimento Agrário da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo e deputada federal.

Confira abaixo a lista com os nomes dos vereadores e seus homenageados:

ANA PORTELA – JOVANI BATISTA DA SILVA

ANDRÉ SALINEIRO – LUCIANA ARAUJO SILVEIRA e RONAN RINALDI DE SOUZA SALGUEIRO

CARLOS AUGUSTO BORGES, CARLÃO – SÉRGIO DIAS CAMPOS

DELEI PINHEIRO – LINIKER DE OLIVEIRA NOGUEIRA

DR. JAMAL – RUY FACHINI FILHO

DR. LÍVIO – NELSON BARBOSA TAVARES

DR. VICTOR ROCHA – DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO

PAPY – JAIME ELIAS VERRUCK e RODOLFO NOGUEIRA

FÁBIO ROCHA – JORGE MICHELC

FLÁVIO CABO ALMI – WAGNER RESENDE SCHIO

HERCULANO BORGES – YORK DA SILVA CORREA

JEAN FERREIRA – WALDEMIRO SOLETTI

JUNIOR CORINGA – APARECIDO ANDRADE PORTELA

LANDMARK – CARLOS EDUARDO BELINETI NAEGELE

LEINHA – JOSE BORGES VIEIRA

LUIZA RIBEIRO – LUCAS NETO D’EMILIO

MAICON NOGUEIRA – ALESSANDRO OLIVA COELHO

MARQUINHOS TRAD – PEDRO PEDROSSIAN NETO

NETO SANTOS – FLAVIA CRISTINA MACHADO

OTÁVIO TRAD – KLAUSS MACHARETH DE SOUZA

PROF. RIVERTON – DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA

RAFAEL TAVARES – EDNILCE DA COSTA MENESES

RONILÇO GUERREIRO – FREDERICO BORGES STELLA

SILVIO PITU – MANOEL GOES PACHE

VETERINÁRIO FRANCISCO – ALEIXO ALVES REZENDE e AURORA TREFZGER CINATO REAL

WILSON LANDS – ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS VASCONCELOS e MARCUS VINÍCIUS SAUCEDO PEREZ