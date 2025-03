"Não adianta o Trump falar gritando, não tenho medo de cara feia", diz presidente Lula

O presidente Lula (PT) afirmou nesta 3ª.feira (11.mar.25) que espera ser respeitado em discussões internacionais e que não adianta o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gritar. "Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo porque aprendi a respeitar e quero ser respeitado", declarou o presidente em evento da montadora Stellantis, em Betim (MG).

Desde que assumiu a presidência em janeiro, Trump tem anunciado a imposição de tarifas sobre produtos importados, incluindo os provenientes do Brasil.

Na tarde desta terça, Lula segue para Ouro Branco, no interior de Minas Gerais, onde participará da cerimônia de expansão da produção de aço da siderúrgica Gerdau.

As tarifas sobre o aço brasileiro foram implementadas por Trump em fevereiro deste ano.

Em fevereiro, durante uma entrevista a rádios, Lula já havia criticado o presidente americano, afirmando que Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e não para "mandar no mundo".

Na semana passada, em um evento em Minas Gerais, o presidente fez duras críticas a Elon Musk, empresário aliado de Trump, sem citá-lo diretamente. "Tem até um dono de uma empresa americana, que é dono de uma dessas empresas muito forte aí, que divulga essas notícias na internet, que ele não quer nem respeitar governo, não quer respeitar Justiça. Ele acha que ele pode tudo. Ele pode tudo no país dele. Aqui no Brasil ele vai ter que respeitar o povo brasileiro", afirmou Lula em Campo do Meio, no sul de Minas.

BEM-VINDO, LULA

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à Linha de Montagem da Stellantis Betim. Polo Automotivo Stellantis, Betim - MG. Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Lula foi celebrado em sua visita ao Polo Stellantis de Betim, em Minas Gerais, na inauguração do novo centro de desenvolvimento de tecnologia híbrida.

A estrutura é a maior da América Latina voltada à produção de motores de alta eficiência e recursos elétricos para veículos modernos.

O evento contou com a presença de autoridades, como a primeira-dama Janja, ministros e o governador de Minas, Romeu Zema.

Lula foi ovacionado pelos funcionários da empresa e elogiou as mulheres da Stellantis. Ele também comentou a presença de Zema, destacando o crescimento econômico recente.

O presidente criticou o governo anterior, comparando os PIBs dos últimos anos e ressaltando o crescimento do Brasil nos últimos meses.

O presidente também agradeceu ao time de ministros e falou sobre os desafios enfrentados pela indústria automotiva durante o governo anterior.

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, Alex Santos Custódio, defendeu as políticas do governo Lula, destacando o crescimento do PIB e a queda no desemprego.

A Stellantis anunciou a contratação de novos engenheiros e funcionários para ampliar sua capacidade produtiva com o novo centro em Betim.

A multinacional Stellantis, com sede na Holanda, fabrica veículos de 15 marcas e está presente em mais de 130 países.

Em agosto de 2024, a Stellantis atingiu um recorde de produção na América do Sul, com quase 89 mil veículos fabricados.