No Incra, Landmark reforça compromisso com assentamentos e agricultura familiar de MS

O vereador Landmark Rios (PT) participou nesta 2ª feira (26.maio.25) de uma agenda estratégica com a superintendência do Incra em Mato Grosso do Sul, ao lado de lideranças do Movimento Popular de Luta (MPL), como Beto Jonas e representantes de famílias assentadas. A reunião foi um desdobramento direto da mobilização realizada em março e marcou o encaminhamento de importantes reivindicações da luta pela reforma agrária no Estado.



De acordo com Beto Jonas, coordenador do MPL, a agenda teve como objetivo central reforçar três pedidos principais ao Incra e ao governo federal: prioridade no assentamento de famílias do MS; distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade; e apoio à implantação do projeto do Cinturão Verde de Campo Grande, com incentivo à produção da agricultura familiar.



“A atuação do vereador Landmark foi imprescindível para que essas pautas avançassem. Ele esteve ao nosso lado em Brasília, articulou agendas e garantiu que nossas demandas fossem ouvidas”, afirmou o dirigente do MPL.



No último dia 6 de maio, Landmark esteve em Brasília para uma reunião com o ministro Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), ao lado dos deputados Vander Loubet (PT) e Camila Jara (PT), e de representantes de movimentos populares. Na ocasião, entregaram um documento cobrando do governo federal o início efetivo das políticas de reforma agrária no Estado. O vereador também contribuiu diretamente para a construção da agenda do dia 19 de maio, entre o MPL e o ministro Paulo Teixeira, titular do Ministério do Desenvolvimento Agrário.



Além disso, Landmark é autor de um projeto de resolução que cria a Frente Parlamentar pela Regularização das Hortas Urbanas e Periurbanas e de um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal propondo a implantação do Cinturão Verde em Campo Grande, com infraestrutura básica, acesso à terra e apoio técnico e comercial para assentar até 400 famílias. A proposta prevê incentivo à produção agroecológica e à venda direta dos produtos da agricultura familiar.



“É uma luta por justiça social e por comida na mesa do povo. Assentamento com dignidade, comida saudável, produção local e apoio ao pequeno agricultor. O Cinturão Verde é uma proposta que une tudo isso”, reforçou o vereador.