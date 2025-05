Landmark apresenta 38 emendas à LDO com foco em agricultura, saúde e educação

Durante a sessão desta 5ª feira (15.maio.25), o vereador Landmark Rios (PT) fez a entrega simbólica de 38 emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o vereador Otávio Trad (PSD), presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal e relator da matéria.

Landmark é o vice-presidente da Comissão e defendeu que as propostas apresentadas são mais do que alterações técnicas: representam um compromisso com a população que mais precisa do poder público.

“A LDO não é só um documento técnico. Ela é o que define para onde vai o dinheiro da cidade — e, por consequência, quem vai ser atendido ou esquecido. Por isso, apresentei 38 emendas com propostas que olham pro povo, que tratam de acesso à saúde, educação, alimentação de qualidade e dignidade para quem mora nas periferias, no campo e nos assentamentos”, afirmou o parlamentar na tribuna.

As emendas protocoladas abrangem áreas como educação infantil, mobilidade urbana, juventude rural, agricultura familiar, proteção social, povos indígenas, segurança alimentar e apoio à Santa Casa.

Destaques entre as emendas apresentadas:

-Criação de cozinhas solidárias nos bairros periféricos, abastecidas por hortas urbanas e pelo Cinturão Verde, com alimentos adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA);

-Apoio técnico e financeiro às Feiras do Agricultor, priorizando produtos da agricultura familiar, agroecológicos e orgânicos;

-Implementação do Cinturão Verde com infraestrutura para assentar até 400 famílias, acesso à terra, apoio à produção agroecológica e incentivo à comercialização;

-Ampliação da Central de Processamento de Alimentos, para escoamento da produção da agricultura familiar às escolas municipais;

-Inclusão de programa de regularização, estruturação e apoio às hortas urbanas e periurbanas comunitárias;

-Instituição de Centros de Convivência para idosos, com funcionamento em tempo integral para acolhimento, alimentação e atividades culturais e recreativas;

-Criação de programa de assistência financeira complementar aos aposentados e pensionistas do IMPCG com baixa renda;

-Fortalecimento do transporte público, com ampliação de linhas, modernização de frota e estudos de mobilidade urbana;

-Previsão de apoio a entidades filantrópicas sem fins lucrativos, com destaque à Santa Casa, para prestação de serviços ao SUS mediante instrumentos jurídicos adequados;

-Fomento à permanência da juventude no campo, com políticas de acesso à educação técnica, crédito, assistência especializada e incentivo ao empreendedorismo rural.

Segundo Landmark, as propostas surgiram de demandas populares, visitas a comunidades e diálogos com lideranças sociais e especialistas.

“A LDO tem que refletir a cidade que a gente quer construir: mais justa, mais humana, mais acessível e mais presente na vida de quem realmente precisa”, completou.

As emendas seguem agora para análise da Comissão de Finanças e, se acatadas, passam a orientar as prioridades orçamentárias da Prefeitura de Campo Grande para 2026.