"O Lula tem prestígio. O Bolsonaro não", repete Valdemar Costa Neto

O ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro (PL) citou a possibilidade de "implosão do partido" por "declarações absurdas", após o dirigente Valdemar Costa Neto ter elogiado e reconhecido a grandeza do presidente Lula (PT).

Bolsonaro foi filmado irritado, de braços cruzados (emburrado). Ele conversava com radicais bolsonaristas no Rio de Janeiro. Um dos simpatizantes questionou sobre o PL vir forte nas eleições deste ano. "Tudo na vida puxa um pouquinho para vida familiar de cada um de nós. Problemas têm. Essa semana tive um problema sério, não vou falar com quem. Se continuar assim, vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda, como 'o Lula é extremamente popular", esbravejou o político de extrema direita derrotado. Eis o vídeo:

A reclamação de Bolsonaro e contra Valdemar Costa Neto ter elogiado Lula e reconhecido a grandeza do político de três mandatos presidenciais. Valdemar disse que Lula é diferente de Bolsonaro porque Lula tem prestígio, coisa que Bolsonaro não tem. "O Lula tem prestígio. Popularidade. Ele é conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro não", disse Valdemar. Veja o vídeo de Valdemar elogiando Lula:

O vídeo tornou o presidente do PL alvo nas redes sociais de radicais bolsonaristas. "O que eu falei do Lula, eu falei porque é verdade. Se eu não falar a verdade, perco a credibilidade, que é o que me resta na política. Ninguém pode negar que ele foi bom presidente. Ele elegeu a Dilma [Rousseff]. Só que eu tava fazendo comparação: o Lula tem prestígio, Bolsonaro tem uma coisa que ninguém tem no planeta, carisma", justificou Valdemar hoje à Folha.

"Eles [extrema-direita] descem o cacete em mim quando eu falo isso. [Mas] Tivemos o vice do Lula, José Alencar, que era de direita. Participamos do governo. Como é que vou falar mal do Lula? Se eu falar, não sou um cara sério", completou.

No vídeo das redes sociais, Valdemar disse que Lula não tem comparação com Bolsonaro e que o presidente petista é "camarada do povo". "O Lula é completamente diferente do Bolsonaro", finalizou.