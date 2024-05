Zeca propõe doação de recursos do Fundersul para recuperar danos causados pelas chuvas no RS

O deputado estadual Zeca do PT apresentou nesta quinta-feira (9) uma proposta de destinação de recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul) para o Governo do Rio Grande do Sul. O aporte seria empenhado na recuperação da infraestrutura do Estado, que encontra-se em estado de emergência devido às enchentes que já duram mais de uma semana.



A proposta do deputado Zeca do PT se espelha na iniciativa da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, que nesta semana aprovou projeto que doou ao Rio Grande do Sul R$ 50 milhões oriundos do Fethab (Fundo Estadual de Transporte e Habitação), fundo similar ao Fundersul de Mato Grosso do Sul.



"Esse valor de R$ 50 milhões que o Mato Grosso doou ao Rio Grande do Sul saiu de um fundo semelhante ao Fundersul, criado em meu governo no ano de 1999. Sugiro à nossa Casa de Leis que tenha essa mesma iniciativa e abra diálogo com o Governo do Estado, para que possamos doar ao povo gaúcho R$ 50 milhões ou mais em recursos oriundos do nosso Fundersul, de forma que esse montante possa ser empenhado na recuperação dos prejuízos causados pelas chuvas intensas na infraestrutura do Rio Grande do Sul", argumentou Zeca do PT.



O deputado estadual Júnior Mochi endossou o pedido apresentado por Zeca do PT. "Me somo ao pedido feito pelo deputado Zeca do PT, pois Mato Grosso do Sul tem condições de doar recursos oriundos do Fundersul. Existe essa possibilidade e é preciso que os Poderes se unam em prol de um gesto concreto em favor da população rio-grandense", discursou o parlamentar.



As chuvas no Rio Grande do Sul deixaram milhares de gaúchos desabrigados e até o momento foram contabilizadas mais de 100 vítimas fatais. De acordo com o Governo do Estado, 417 municípios foram afetados.



A indicação do deputado estadual Zeca do PT começou a tramitar já nesta quinta-feira, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.