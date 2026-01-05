"Olhar para daqui dez anos": Riedel destaca missão de transformar logística aeroviária do MS

Para impulsionar a economia regional e contribuir com o crescimento do Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul desenvolve um desafiador plano logístico aeroviário, com grandes investimentos nos aeroportos, com previsão de R$ 250 milhões até o final de 2026. O objetivo é qualificar esta infraestrutura para receber mais turistas, atrair novos capitais privados e assim gerar empregos e renda ao cidadão.

Esta nova realidade já teve grandes frutos nos últimos anos. Desde 2023 já foram investidos R$ 140 milhões do Estado. Oito aeródromos que estavam inoperantes passaram a receber pousos de colagens e sete aeroportos já atendem voos diurnos e noturnos.

Aeródromo de Jardim | Foto: Divulgação

“Estamos fazendo investimentos no setor aeroviário em diversas cidades. Isto muda a realidade. Um olhar para Mato Grosso do Sul daqui dez anos. O Estado tem a missão de transformar os aeródromos e infraestrutura, para favorecer este ambiente de prosperidade. Um compromisso com a população e iniciativa privada A ampliação (aeroportos) contribui para o turismo, ambiente de negócios, qualidade de atendimento”, descreveu o governador Eduardo Riedel.

Aeródromo de Camapuã | Foto: Divulgação

As perspectivas para 2026 são positivas, com grandes projetos previstos. Entre eles está a ampliação do Aeroporto Santa Maria (Campo Grande) com previsão de R$ 40 milhões, além do balizamento noturno nos aeródromos de Porto Murtinho, Inocência, Paranaíba, Coxim, Naviraí, Maracaju, Nova Andradina e Jardim (R$ 24 milhões).

Focando na área de turismo, economia regional e combates a incêndios no Pantanal, serão implantados os aeródromos de Porto São Pedro e Nhecolândia (R$ 30 milhões). O Estado vai passar de 7 para 15 aeródromos operando 24 horas.

Também seguem outros projetos em andamento como para implantação de novos aeródromos em Amambai, Ribas do Rio Pardo, Aquidauana, Iguatemi e Mundo Novo.

Aeródromo de Naviraí | Foto: Divulgação

“Temos trabalho para incrementar o setor aéreo no Estado. O governador nos deu uma missão, que foi atuar dentro da superintendência para ligar regiões e criar corredores no espaço aéreo que posam facilitar a logística e o acesso rápido a áreas distantes como o Pantanal, por exemplo”, afirmou o superintendente de Logística e coordenador de transportes Aéreos, Derick Hudson Machado.

Ele destacou que os avanços já são significativos. “Pra ser ter uma ideia do avanço que conquistamos nos últimos três anos o estado vizinho, Mato Grosso, possui hoje cerca de um aeródromo a cada 36 mil km2. Já Mato Grosso do Sul possui um aeródromo a cada 18 mil km2. Isso consolida o sucesso do Plano Aeroviário que implementamos aqui”.

Aeródromo de Cassilândia| Foto: Divulgação

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, avalia que este plano logístico aeroviário mostra o planejamento e visão de longo prazo do Governo do Estado, que traz entregas concretas.

“Tudo isso reflete uma diretriz muito clara do governador Eduardo Riedel: usar a infraestrutura como ferramenta para integrar regiões, reduzir distâncias e gerar oportunidades. O que estamos construindo é uma malha aeroviária mais equilibrada, que conecta o Estado por terra e pelo ar, fortalece o interior e prepara Mato Grosso do Sul para crescer de forma moderna e competitiva. Em 2026, vamos avançar ainda mais”.