Pedro Kemp assume comando do PT em Campo Grande

Pedro Kemp foi empossado no domingo (14.set.25)como presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT).

A cerimônia ocorreu no auditório da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) com presença de lideranças locais, incluindo o presidente estadual da sigla, deputado federal Vander Loubet. "Hoje tomei posse como presidente do Diretório Municipal do PT de Campo Grande e demos posse aos membros da direção. Partido forte para novas conquistas e vitórias", escreveu Kemp na sua conta oficial no Instagram.

Kemp já havia sido diplomado em 15 de agosto, em cerimônia que contou com a presença do ex-ministro José Dirceu.

Ao lado dele, a nova direção conta com nomes como Neide Rodrigues e Jean Ferreira. "Tivemos a oportunidade de falar sobre a conjuntura local e nacional, além das perspectivas para as eleições do ano que vem. Estaremos na linha de frente para a construção da nossa chapa, fortalecendo as candidaturas e a militância", escreveu o vereador campo-grandense Jean Ferreira.

A nível Brasil, a presidência nacional do PT é de Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, que assumiu o lugar de Gleisi Hoffmann, hoje ministra da Secretaria de Relações Institucionais.