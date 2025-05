Pela 3ª vez consecutiva, Vander é o federal mais bem avaliado de MS

Pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência entre os dias 19 e 25 de maio deste ano, com 3.000 entrevistados de 30 municípios de Mato Grosso do Sul, revela que Vander Loubet (PT-MS) é o deputado federal mais bem avaliado pela população do estado.

"Na primeira eleição, o eleitor te dá um voto de confiança. Porém, depois, o que conta é o trabalho, são as realizações. Esse é o nosso sexto mandato consecutivo, o que permitiu que a gente construísse uma grande folha de serviços prestados ao estado, aos municípios e à população. Então, acredito que o resultado dessa pesquisa seja reflexo desse acúmulo", destaca Vander.

O deputado pantaneiro obteve 17,3% da preferência dos entrevistados, seguido por Rodolfo Nogueira (PL-MS), com 12,1%, Geraldo Resende (PSDB-MS), com 11%, Marcos Pollon (PL-MS), com 9%, Beto Pereira (PSDB-MS), com 8,2%, Camila Jara (PT-MS), com 6%, Dr. Luiz Ovando (PP-MS), com 4,4%, e Dagoberto Nogueira (PSDB-MS), com 2%. Não sabem ou não responderam representam 30%.

Vander se destaca pela 3ª vez | Foto: Divulgação/ Ranking Brasil

Encomendada pela rede de rádios Top FM, o levantamento tem margem de erro de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%.

Esta é a terceira vez consecutiva que Vander Loubet lidera a preferência dos entrevistados pelo Instituto Ranking. Em dezembro de 2024 e março de 2025, últimas pesquisas realizadas, Vander também foi o federal mais bem avaliado de MS.