Pela 4ª vez consecutiva, Vander é o federal mais bem avaliado de MS

Pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência entre os dias 1º e 6 de setembro deste ano, com 3.000 entrevistados de 16 anos ou mais em 30 municípios de Mato Grosso do Sul, revela que Vander Loubet (PT-MS) segue como o deputado federal mais bem avaliado pela população do estado.

“Estou no meu 6º mandato consecutivo e nesse período construí uma grande folha de serviços prestados ao estado, aos municípios e à população. E sigo trabalhando com a mesma energia do 1º mandato. Por isso, esse reconhecimento é muito gratificante e estimulante", destaca Vander.

O deputado pantaneiro obteve 20,4% da preferência dos entrevistados, seguido por Rodolfo Nogueira (PL-MS), com 15%, Geraldo Resende (PSDB-MS), com 10%, Marcos Pollon (PL-MS), com 8,2%, Beto Pereira (PSDB-MS), com 7%, Camila Jara (PT-MS), com 6%, Dr. Luiz Ovando (PP-MS), com 4,4%, e Dagoberto Nogueira (PSDB-MS), com 4%. Não sabem ou não responderam somaram 25%.

Encomendado pela rede de rádios Top FM, o levantamento tem margem de erro de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%.

Esta é a 4ª vez consecutiva que Vander Loubet lidera a preferência dos entrevistados pelo Instituto Ranking. Em dezembro de 2024, março de 2025 e maio de 2025, últimas pesquisas realizadas, Vander também foi o federal mais bem avaliado de MS.